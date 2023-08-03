سيولة في الحركة المرورية بمدينة الفيوم

شهدت مدينة الفيوم صباح اليوم الخميس سيولة فى الحركة المرورية فى اغلب شوارع المدينة وبدت الحركة المرورية فى شارع السد العالى وشارعى الجمهورية والحرية وشارع بطل السلام عادية وميدان الحواتم ولم تشهد اى اختناقات مرورية.

بينما شهد شارع دار الرماد الجديد وميدان المسلة زحام متوسط ويشتكى ابناء المحافظة من الاختناقات المرورية فى منطقة المسلة فى الظهيرة وقت خروج الموطفين ومساءا بسبب وجود "سناتر" الدروس الخصوصية التى بدأت فى ممارسة اعمالها بالاضافة الى عيادات الاطباء ومراكز العلاج الطبيعى والمستشفيات الخاصة والمطاعم والكافيهات التى تقع فى المنطقة والتى تجعل المنطقة فى زحام يبدأ مع خروج الموظفين ويستمر حتى منتصف الليل .

وطالب ابناء المحافظة بضرورة ايجاد محاور مرورية جديدة او اقامة كوبرى لفك الاختناق فى منطقة المسلة والتى اصبح المرور منها فى بعض الاوقات قطعة من العذاب .

ارتفاع اسعار الخضر والفاكهة

ومن جهه اخرى شهدت اسعار الخضر والفاكهة فى اسواق وسويقات محافظة الفيوم اليوم الخميس ارتفاعا فى بعض الاسعار للخضر والفاكهة وقد عاودت اسعار الطماطم الارتفاع ووصلت الى 12 جنيه للكيلو و كيلو الخيار ارتفع الى 10 جنيهات .و سعر كيلو الفلفل الاخضر والرومى بـ 10 جنيه للكيلو والباذنجان الابيض ب 8 جنيه والاسود ب 5 جنيه وبلغ سعر كيلو الليمون 15جنيه والبصل ب 20 جنيه والتين الشوكى ب 2 جنيه للواحدة والتين الرمادى ب 20 جنيه للكيلو والعنب الاخضر ب 25 والبناتى ب 20 جنيه والاحمر ب18 جنيه للكيلو والمانجو يتراوح اسعارها بين 25 و35 جنيه حسب الاصناف بينما المانجو "العصير" ب 15 جنيه .

و سعر كيلو البطاطس 12 جنيه والبطاطا ب 6 جنيه والملوخية 10 جنيه و سعر كيلوالكوسة يتراوح بين 12 و15 جنيه والبامية ب30 جنيه والجزر ب 12 جنيه للكيلو وسعر ربطة النعناع 2 جنيه و الكرنب يتراوح بين 20 و25 جنيه للواحدة . والتوم "الشرش " ب 2 جنيه والخياروالجزر ب 12 جنيه للكيلو و ربطة الجرجير والبقدونس والشبت والكسبرة بجنيه لكل ربطة وشرش التوم ب 5 جنيه .

وبلغ سعر التفاح الامريكانى ب 30 جنيه للكيلو والموز ب20 جنيه والاناناس ب10 جنيه للكيلو

وبلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء 65 جنيه والفراخ البلدى ب110 وتراوح سعر كيلو البط بين 110 و120 جنيه وفردتى الحمام ب 120 جنيه والاسماك البورى 150 جنيه للكيلو والفحار ب 120 والبلطى 75 جنيه للكيلو والجمبرى ب 200 جنيه وتراوحت اسعار اللحوم ما بين من 300 الى 350 جنيه للكيلو لدى الجزارين فى مدينة الفيوم بينما فى القرى تتراوح بين 270 الى 320 جنيه للكيلو .

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