تداول 12 ألف طن بضائع و691 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر ، اليوم الخميس، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن، وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 691 شاحنة و 160 سيارة.

ووصلت حركة الواردات الى 4500 طن بضائع عامة ومتنوعة و303 شاحنة بضائع و71 سيارة، بينما بلغت حركة الصادرات إلى 7500 طن بضائع عامة ومتنوعة و328 شاحنة بضائع و 89 سيارة.



ويستعد ميناء سفاجا البحرى اليوم، لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس و تغادرالميناء العبارتين امل والقاهرة و استقبل الميناء بالأمس العبارة امل وغادرت الميناء السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية كما شهد ميناء نويبع البحرى، تداول 1600 طن بضائع عامة ومتنوعة و 200 شاحنةبضائع، وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة وبريدج ويستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة تراست وشهد الميناء بالامس مغادرة السفينتين اللوتس وSEA WAVE، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2000 راكبا بموانيها.



وكشفت موانئ البحر الأحمر، عن تحقيق تداول مقداره 3 مليون و500 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال النصف الاول من عام 2023 بنسبة زيادة 15% عن الفترة المثيلة للعام الماضي حيث سجلت الصادرات 2.3 مليون طن بضائع بنسبة زيادة 80% عن الواردات خلال نفس الفترة والتي سجلت 1.2 مليون طن كما حققت الصادرات نسبة زيادة 19% عن الفترة المثيلة للعام الماضي ( 2022 ) فيما سجلت الواردات ارتفاع بنسبة 9% عن الفترة المثيلة للعام الماضي ( 2022 ) وتركزت الزيادة بمينائي سفاجا ونويبع .



وشهد ميناء سفاجا تداول 3.6 مليون طن بضائع بنسبة زيادة 20% عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 1.1 مليون الف طن وصادر 1.4مليون طن بينما شهد ميناء نويبع تداول 350 الف طن بنسبة زيادة 39% عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 62 الف طن و صادر 288 الف طن بضائع ، فيما شهد ميناء السويس تداول 61 الف طن بضائع بكمية وارد 36 الف طن وصادر 25 الف طن بضائع وشهد ميناء الزيتيات وصول 59 الف طن بروبلين وامونيا بينما شهد ميناء الحمراوين تصدير 430 الف طن فوسفات .



ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة، بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الارصفة مشيرا الى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانى الهيئة يأتى نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانى المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التى تربط المحافظات بالموانى الرئيسية و كذا اعمال التطوير التى تمت بموانى الهيئة و زيادة مساحتها و انشاء الساحات و تطوير منظومة العمل بالموانى بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى و قيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية .

