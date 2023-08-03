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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

تشيز كيك النسكافيه بمذاق مختلف لعشاق القهوة

تشيز كيك النسكافيه
تشيز كيك النسكافيه

تشيز كيك النسكافيه من ألذ وصفات التشيز كيك، تعد من الحلويات الغربية الباردة والصيفية المميزة،  لذلك نقدم لكم طريقة تحضير تشيز كيك النسكافيه لعشاق القهوة.

تشيز كيك النسكافيه

مقادير تشيز كيك النسكافيه

- للتزيين :
كريم كراميل : 2 ظرف
قهوة سريعة الذوبان : ملعقة كبيرة (نسكافيه)
الماء : كوب
- بسكويت : 400 غراماً (شاي، بنكهة الشوكولاتة)
- الزبدة : 200 غم (مذوبة)
- حليب بودرة : 5 ملاعق كبيرة
- قهوة سريعة الذوبان : 2 ملعقة كبيرة (نسكافيه)
- سكر : ربع كوب
- الماء : نصف كوب
- جبن كريمي : 6 حبات (كيري)
- لبن زبادي : كوب

تشيز كيك النسكافيه

طريقة التحضير

في وعاء، اخلطي البسكويت والزبدة حتى تحصلي على مزيج متجانس. رصّي المزيج في صينية فرن متحركة القاعدة وأدخليها إلى الثلاجة لـ30 دقيقة.
في وعاء ثانٍ، ضعي الحليب البودرة، السكر، الماء، جبن الكيري، لبن الزبادي والقهوة سريعة الذوبان، واخلطي المزيج حتى يتجانس.
افردي المزيج فوق طبقة البسكويت، وأدخلي الصينية إلى الثلاجة لـ6-7 ساعات حتى يجمد التشيز كيك.
في قدر على نار متوسطة، ضعي الماء، الكريم كراميل والقهوة سريعة الذوبان، وحرّكي المزيج حتى يكثف، ثمّ أطفئي النار، وارفعي القدر عن النار واتركيه جانباً حتى يبرد.
عندما يبرد مزيج الكراميل، اسكبيه فوق طبقة الكريمة، وأدخلي الصينية مجدداً إلى الثلاجة حوالي ساعتين.
أخرجي الصينية من الثلاجة وفكّكي الجوانب، وقدّمي الحلى بارداً.

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