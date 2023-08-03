نشرة أخبار التوك شو.. بشرى جديدة عن تخفيف الأحمال ومحامي كهربا يجهز مفاجأة للزمالك

تحرص بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعها الكريم على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

ونسرد خلال هذا التقرير أبرز أخبار التوك خلال الساعات الأخيرة:



قال أشرف عبد العزيز محامي محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، إن ملف اللاعب محمود كهربا مطلوب منه للزمالك 2 مليون دولار و370 ألفا، بما يساوي 73 مليون جنيه ونحن جاهزون لأي مفاجآت والقول الفصل في القضية غدًا، فقد يتم التأجيل أو دفع الغرامة للزمالك

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محامي كهربا عن قضيته مع الزمالك: انتظروا مفاجآت وأخبار سعيدة غدا (فيديو)



أعلن اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، عن تسجيله مذكرات الرئيس الراحل حسني مبارك، منوهًا أنه سجلها بالصوت والصورة وهى عبارة عن 18 حلقة ويبلغ مدتها 72 ساعة.

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كاتب مذكرات مبارك يكشف أخطر فترات حياة الرئيس الراحل.. فيديو



قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة تعلم مشكلة قطع الكهرباء وتخفيف الأحمال، مؤكدا أن الدولة تقوم حاليا بحل الأزمة.

لمزيدٍ من التفاصيل شاهد من هناأحمد موسى: الدولة تتابع أزمة قطع الكهرباء وتعمل على حلها (فيديو)

قال الإعلامي رامي رضوان، إن ‏شركة توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بدأت في تقليص تخفيف الأحمال ولن يتم فصل التيار الكهربائي في الفترة من 12 صباحا حتى 12 ظهرا.

لمزيدٍ من التفاصيل شاهد من هنابشرى للمواطنين.. "الكهرباء" تقرر تقليص تخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية (فيديو)



أكد أشرف عبد العزيز محامي لاعب النادي الأهلي حسين الشحات لاعب الأهلي، أنه كان يتمنى أن يعتذر الشيمي، لـ جماهير الأهلي على ما صدر منه بـ مباراة الكأس و مباراة الدوري.

لمزيدٍ من التفاصيل شاهد من هنامحامي حسين الشحات: جاهزون للرد على الشيبي إذا تقدم ببلاغ (فيديو)



علق الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية طب جامعة سوهاج، على رسوب 61% من طلاب الفرقة الأولى، قائلا: “لا يوجد أي تظلمات حتى الآن بشأن النتيجة.”

لمزيدٍ من التفاصيل شاهد من هناتعليق عميد طب سوهاج على رسوب 61% من طلاب الفرقة الأولى (فيديو)



قال شادي زلط، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن ضمن الإجراءات التي تمت في العام الحالي وهو وجود باركود على ورقة أسئلة كل طالب للتأكيد على أن الورقة تتبعه، ومن ثم، فإننا نقلل أي معامل خطأ، كما أن التصحيح الإلكتروني لغى فكرة وجود معامل خطأ في التصحيح".

لمزيدٍ من التفاصيل شاهد من هناوزارة التربية والتعليم ترد على طالب الثانوية الحاصل على صفر%.. فيديو



كشفت الطالبة هدى رجب البيومى، عن تفاصيل نجاحها في الثانوية العامة رغم أنها مصابة بفشل كلوي بعمر 9 سنوات.

لمزيدٍ من التفاصيل شاهد من هناطالبة بالثانوية تكشف قصة نجاحها: كنت بذاكر وأنا على جهاز الغسيل الكلوى



قال محمد كروم، أحد المنشقين عن الجماعة الإسلامية إن الجماعة اغتالت فرج فوده وكلفت باغتيال عادل إمام لأنهم بيعتبروا إن أفكارهم تلقى القبول في المجتمع".

لمزيدٍ من التفاصيل شاهد من هنامنشق عن الجماعة الإسلامية يكشف كواليس محاولة اعتيال عادل إمام وسر فشلها (فيديو)

