الأهلي يوضح أسباب عمل لجنة العضوية بنظام الأونلاين

كشف طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس لجنة العضوية، كشف عن نظام عمل اللجنة عن طريق «الأونلاين»، مشيرًا إلى أن هذا النظام جاء من أجل التيسير على المصريين المقيمين بالخارج، أو الأشخاص الذين لا تسمح ظروفهم بالحضور لمقر النادي.

وأضاف طارق قنديل أن النظام الجديد يتيح لأي راغب الانضمام لعائلة الأهلي واستيفاء البيانات من خلال استمارة الاشتراك وتسديد الرسوم إلكترونيًّا، حيث يتم استقبال تلك البيانات على سيستم خاص، وتحديد موعد مناسب في غضون 48 ساعة لإجراء المقابلة الشخصبة عبر برنامج «زوم».

وقال قنديل إن نظام «الأونلاين» ساهم في إتاحة الفرصة لعدد من المصريين المقيمين في السعودية والبحرين وقطر والإمارات وإنجلترا الانضمام لعضوية النادي، حيث لاقت الفكرة رواجًا كبيرًا بين المصريين العاملين في الخارج والذين لا تمكنهم ظروف عملهم من الحضور إلى مصر في الوقت الحالي.