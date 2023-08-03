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الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي يعلن رحيل أحمد أبو عبلة رسمياً

أحمد أبو عبلة
أحمد أبو عبلة

وجه النادي الأهلي الشكر والتحية للدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم، عن الفترة التي قضاها وبذل خلالها أقصى جهد، وحقق مع زملائه من عناصر منظومة العمل العديد من الإنجازات المحلية والقارية.

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وكيل سوزا يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي

وأكد النادي الأهلي أن ابو عبلة هو أحد أبناء النادى الذي لم يتأخر عند طلب الاستعانة بجهوده، وهناك ثقة بأنه سوف يلبي النداء إذا ما احتاجه ناديه بأي مرحلة وفي أي موقع، لأن هذه سمات أبناء الأهلي الذين يتفهمون المراحل الفنية والإدارية والطبية التي يمر بها الفريق، وكل مرحلة منها تحتاج إلى ترتيبات خاصة.