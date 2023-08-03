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الخميس 03 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

حقيقة حظر منتجات آبل داخل روسيا

بوابة الوفد الإلكترونية

نفت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال الاتصال وتقنية المعلومات "روس كوم نادزور" صحة التقارير المتداولة عن عزم سلطات البلاد حظر بيع معدات شركة "آبل" في روسيا، وفق روسيا اليوم.

 

وجاء ذلك على خلفية ورود تقارير إعلامية حول أن معدات "آبل" قد تحظر في روسيا، بعد الدراسات التي يجريها مركز مراقبة وإدارة شبكات الاتصال للاستخدام العام، التابع لـ"روس كوم نادزور".

وكانت الهيئة الفيدرالية قد أكدت في وقت سابق، أن المركز المذكور يجري دراسة لأجهزة "آبل" وغيرها من أجهزة المنتجين الأجانب "لضمان وصول المواطنين إلى الخدمات الرقمية الروسية بشكل ثابت وآمن".

 