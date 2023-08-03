ريجا الأوليمبي ينضم لفريق كهرباء الإسماعيلية .. رسمياً

يوصل نادي كهرباء الإسماعيلية بقيادة ياسر الكناني تدعبم صفوف الفريق الاول لكرة القدم استعدادا للموسم المقبل بدوري القسم الثاني.

وتعاقد نادي كهرباء الاسماعيلية مع رجب ريجا لاعب الأوليمبي رسميا استعدادا للموسم القادم.

وانضم ريجا للكهرباء بناء على طلب ياسر الكناني المدير الفني الذي أكد على ضرورة ضم اللاعب والاستفادة من قدراته الفنية في الموسم المقبل.

وتم توقيع للعلوظ في حضور ابو سليم وكيل اللاعب الذي نجح في إتمام الصفقة بعد سلسلة من المفاوضات .

ووقع ريجا للكهرباء لمدة موسمين ويلعب في مركز الظهير الأيمن ويعد اضافة جيدة للكهرباء بعد تألقه مع الأوليمبي علي مدار ستة مواسم.