ميدو: الزمالك لن يقسط غرامة كهربا ومن يطالب بذلك "بيحلم"

توقع أحمد حسام ميدو إيقاف محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم الأهلي حال عدم سداده الغرامة المقررة ضده من جانب محكمة التحكيم الرياضي "كاس" لصالح الزمالك فريقه الأسبق.

وأشار ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور إلى أن مهلة سداد غرامة كهربا تنتهي غداً الخميس وحال عدم سداد المهلة سيتم إيقافه مجدداً.

وأضاف:" الزمالك لن يقسط غرامة كهربا ، ومن يطالب بذلك فهو يحلم".

ميدو يوجه رسالة لحسين الشحات بعد أزمة بيراميدز

ووجه أحمد حسام ميدو، رسالة إلى حسين الشحات نجم الأهلي بعد أزمته الأخيرة مع محمد الشيبي ظهير أيمن فريق بيراميدز.

وأشار ميدو إلى أن الشحات لاعب كبير ولا يتمنى أن يتأثر بأزمته الأخيرة مع الشيبي، وأوضح أن الشحات جدد عقده وهو ما يدل على تقدير الأهلي له مؤكداً أن الشحات لاعب مهم داخل الفريق الأحمر.