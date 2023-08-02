مدرسة أجيال المستقبل بسوهاج تكشف مفاجأة عن المجاميع المتداولة لطلابها (فيديو)

كشف رشاد عبدالغني صاحب مدرسة أجيال المستقبل لغات بسوهاج، مفاجأة بشأن الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي،بسبب حصول عدد كبير من الطلاب على مجاميع عالية في الثانوية لعامة تتجاوز الـ90%.

وقال “عبدالغني”، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “90 دقيقة”، على قناة “المحور” مساء اليوم: : النتائج المنشورة على المواقع ليست حقيقية، متابعا: النتائج المنشورة لا تخص المدرسة، بل تضم نتائج لطلاب مدارس خاصة مختلفة.

وأضاف صاحب مدرسة أجيال المستقبل لغات بسوهاج: “عندي سلسلة مدارس مكونة من 4 مدارس اسمها أجيال، واتعمل نسب نجاح طلاب الـ 4 مدارس في كشف واحد، ولو 4 مدارس فيهم 1200 طالب في الثانوية وحصل منهم 70 أو 80 طالبا على نتائج عالية، فهذا أمر طبيعي”.

وتابع: " نسبة الطلاب الذين تتخطى نتائجهم الـ 90، تصل إلى 8% من إجمالي طلاب المدارس الأربعة، وهناك طلاب حاصلون على 70% فأكثر و80%".

وتابع:" أتبرأ من النتيجة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتلك النتائج لا تمت للواقع بصلة وليس لها علاقة بنتيجة المدرسة الحقيقية.