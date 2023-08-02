شنايدر إلكتريك تتعاون مع إنتل للحد من الانبعاثات الكربونية

أطلقت شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكّم الآلي،برنامج كاتالايز Catalyzeبهدف تسريع تبني الطاقة المتجددة في سلسلة القيمة لقطاع أشباه الموصلات على مستوى العالم.

تم الكشف عن برنامج كاتالايز من خلال معرض SEMICON West 2023، وهو البرنامج الأول من نوعه والذييجمع رواد قطاع أشباه الموصلات والتكنولوجيا للعمل على إزالة انبعاثات سلاسل التوريد بالقطاع. ويأتي هذا البرنامج كإضافة جديدة لسلسلة المبادرات التي اطلقتها شنايدر إلكتريك لتعزيزسلاسل التوريد بما في ذلك برنامج إنيرجايز“Energize” لقطاع الأدوية وبرنامج “Gigation” لاتفاقيات شراء الطاقة من وول مارت.

يحظى برنامج كاتالايز من شنايدر إلكتريك برعاية كل من شركة إنتل، الشركة الرائدة في تصميم وتصنيع أشباه الموصلات في العالم، وشركة أبلايد ماتيريلز"Applied Materials"، أكبر شركة في العالم لأشباه الموصلات وتجهيزات العرض. وبالتعاون مع شنايدر إلكتريك، ستعمل الشركتان على تشجيع الموردين ضمن منظومة أشباه الموصلات للانضمام للبرنامج والمساهمة في تسريع تبني سلاسل القيمة بالقطاع للطاقة المتجددة والتحول نحو مستقبل منخفض الكربون.

ومع زيادة الطلب العالمي على أشباه الموصلات في المنتجات الاستهلاكية والتجارية، تستمر البصمة الكربونية في النمو مما يجعل من الضروري لقادة صناعة أشباه الموصلات التعاون لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتحقيق مسار نمو أكثر استدامة. ويتمثل الهدف المشترك للمشاركين في برنامجكاتالايز هو تشجيع الآلاف من الموردين ضمن القطاع على اتخاذ إجراءات مناخية جذرية للحد من الانبعاثات الكربونية، والتي تعد مهمة صعبة نظراُ لتعقيدات سلسلة القيمة، وقلة توافر البيانات ودقتها، وصعوبة حصر تلكالانبعاثات.

مقومات برنامج Catalyze

يسعى برنامج كاتالايز Catalyzeإلى الجمع بين القوة الشرائية للطاقة عبر سلسلة قيمة أشباه الموصلات لتسريع تطبيق مشاريع الطاقة المتجددة، وتزويد الموردين، ممن قد لا يمتلكون تلك القدرة بمفردهم، بفرصة المشاركة في سوق اتفاقيات شراء الطاقة على نطاق المرافق (PPAs). كما يهدف البرنامج إلى زيادة الوعي بتوافر الطاقة المتجددة في مناطق عالمية محددة بهدف زيادة تبني مصادر تلك الطاقة، ومساعدة الموردين الذين تعهدوا بخفض انبعاثات الكربون للانضمام لهذا البرنامج، وتوعية شركات سلسلة قيمة أشباه الموصلات بأهمية تطوير نماذج تشغيلية يمكن استخدامها في برامج سلسلة التوريد الخاصة بهم للحد من الانبعاثات الكربومية الناتجة.

ومن خلال منصات التكنولوجيا الرقمية، يمكن البرنامج آلاف الموردين من التفاعل في نفس الوقت لاعتماد إجراءات سريعة وقابلة للقياس في إزالة الكربون من سلسلة التوريد الخاصة بهم. كما يدعم البرنامج القطاع في اتخاذ خطوات حاسمة عبر تعاون الشركات الراعية على تطوير البرنامج، بما في ذلك تحديد الفرص والموردين وتشجيع شركات أشباه الموصلات الأخرى على اعتماد البرنامج ضمن سلاسل القيمة لديهم.

قال بيتر هيرويك، الرئيس التنفيذي لشنايدر إلكتريك، قائلًا:"هدفنا في شنايدر إلكتريك هو تمكين الشركات من تحقيق أقصى استفادة من الطاقة والموارد، وتعزيزالتقدم والاستدامة للجميع. وتركز مهمتنا على أن نكون شريكًا رقميًا للاستدامة والكفاءة، ويعد برنامجكاتالايزCatalyzeمثال ممتاز على كيفية تعاون الشركات في القطاعات الرئيسية على مستوى العالم لتسريع إزالة الكربون."

بدوره أوضح كيفان إسفارجاني، الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية لشركة إنتل: "يعتبر التحول نحو الطاقة المتجددة خطوة مهمة لتقليص انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وقد تمكنت إنتل من الوصول لتوليد الكهرباء من مصادر متجددة بنسبة 93% في عملياتنا العالمية وتظلملتزمة للوصولإلى 100% بحلول عام 2030. وتتشرف إنتل بكونها من الأعضاء المؤسسين لبرنامج كاتالايز Catalyze ودعم إزالة العوائق أمام اختيار طاقة أكثر مراعاة للبيئة. ونريد في نهاية المطاف الوصول بسلسلة القيمة بأكملها إلى الحياد المناخي مع مواصلة تقديم التكنولوجيا الرائدة التي تدعم عالمنا الرقمي."