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الخميس 03 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

وزارة التربية والتعليم ترد على طالب الثانوية الحاصل على صفر%.. فيديو

التربية والتعليم
التربية والتعليم ترد على الطالب الحاصل على 0%

قال شادي زلط، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن غدا سيشهد فتح باب التظلمات لمدة أسبوعين كاملين، وأي طالب يشعر بأنه يمكنه الحصول على درجات أعلى، فإن التقدم بالتظلم إلكترونيا سيكون مفتوحا بالنسبة له. 

وأضافت، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة "90 دقيقة"، على قناة “المحور”، أنه "سيتم دفع 200 جنيه كرسوم للمادة الواحدة، ثم يُحدد للطالب موعد ومكان الاطلاع على صورة ضوئية من ورقة الأسئلة وورقة الإجابة ونموذج الإجابة". 

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وتابع: "من ضمن الإجراءات التي تمت في العام الحالي وهو وجود باركود على ورقة أسئلة كل طالب للتأكيد على أن الورقة تتبعه، ومن ثم، فإننا نقلل أي معامل خطأ، كما أن التصحيح الإلكتروني لغى فكرة وجود معامل خطأ في التصحيح".

أجبت على كل الامتحانات

 إلى ذلك، قال سامي صلاح طالب حاصل على 0% في الثانوية العامة بالشرقية: "حصلت على هذه النسبة رغم أنني قمت بحل كل الامتحانات، وكان في لجنتي رجل كبير يدرس بنظام المنازل وكان يفتعل المشكلات دائما ولم نكن نعلم كيف نجيب على الأسئلة بسببه وفي يوم حدثت مشكلته وحدثت معركة في اللجنة وجرى إجبارنا على التوقيع على ورق".

ورد متحدث الوزارة قائلا: "الملابسات الحقيقية ستظهر في التقرير الخاص الصادر من رئيس اللجنة، وكل اللجان ترسل تقاريرها إلينا بشكل يومي في امتحانات الثانوية العامة، وأنا أدعو سامح إلى تقديم تظلم على مادة أو مادتين من أجل التأكد مما إذا قام بالحل أم لا".

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