معبد الاقصر يعلق على الجدل المثار بشأن موقع ووضع تمثال رمسيش الثاني

رد احمد عربي مدير معبد الاقصر، على الجدل المثار بشأن تمثال الملك رمسيس الثاني والخلاف حول موقعه بواجهه المعبد ووضعه بالهيئة الأوزيرية قائلا: "الجدل المثار يتضمن منه جدلا علميا وهو مجال بحث بين العلماء، رئيس البعثة الأمريكية راي جونسون موجود في معبد الأقصر منذ عام 75 وهو أكبر عالم آثار أمريكي، فضلا عن وجود 55 بعثة أثرية يعملون في الأقصر شرقا وغربا.

وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الاعلامية انجي انور المذاع مساء اليوم الاربعاء عبر فضائية etc : " بدأنا ترميم منذ عام 2016 بفريق عمل مصري خالص، كانت عبارة عن أجزاء متناثرة امام المعبد كشف عنها الدكتور المصري محمد عبدالقادر في حقبة الخمسينات، منها أجزاء من الجرانيت الاحمر وأجزاء من الجرانيت الاسود، وانتهينا من ترميم 12 تمثال، متسائلا عن سبب اثارة الخلاف في هذا التوقيت مع عودة السياحة للاقصر مرة أخري، فمعبد الأقصر اختير من ضمن أفضل 4 مواقع دخلا للدولة، فضلا عن أنها من أفضل الفترات التي بها عمل ترميم وصيانة وحفاير واكتشافات أثرية.

واجهه المعبد علميا بها 6 ثماثيل



وأضاف: " واجهه المعبد علميا بها 6 ثماثيل ، ولم نرمم تمثال واحد وإنما 5 تماثيل ، 3 في الواجهة الأمامية و2 في الغربية، مرجعا سبب الخلاف على وضعه في واجهه معبد الاقصر بالهيئة الاوزيرية، ورد على ذلك بأن هناك العديد من التماثيل الأوزيرية موجودة بالمعابد، منها تمثالان بالواجهة الغربية بمعبد الأقصر، وآخر في الصرح الثاني لمعبد الكرنك، مستشهدًا برأي عالم الآثار الفرنسي كريستيان لوبلان، ويعمل في مصر منذ 45 عامًا، بأن هناك تماثيل أوزيرية موجودة بالمعابد، وهو نفس رأي مدير البعثة الأمريكية راي جونسون والذي أكد أن التمثال المقام في موضعه الطبيعي، مشيرا الي المكان ليس عليه خلاف علميا وأثريا بجميع اآراء علماء الآثار، فضلا عن أن الدكتور محمد عبدالقادر عندما عمل حفريات أكد أن قاعدة التمثال في مكانها .

ودلّل مدير معبد الأقصر، على حديثه بأن لوحة التكريس داخل معبد الأقصر، التي تظهر تفاصيل المعبد، أظهرت أن الواجهة الأصلية للمعبد تضم 3 أشكال للتماثيل، جالس وواقف وآخر على الشكل الأوزيري، ودعي الاساتذة المعارضين الحضور الي المعبد لرؤية لوحة التكريس.

وحول وجود تشويه بشكل التمثال، قال أحمد عربي، إن الصور المتداولة لشكل التمثال قديمة، حيث تم الكشف عن التمثال خلال زيارة رئيس الوزراء للأقصر، وبعدها تم استكمال أعمال الترميم لتصويب النسب الخاصة بالتمثال للوصول إلى أقرب شكل مثالي، مشيرا إلى صعوبة ترميم التماثيل، التي تتخذ فترة طويلة للوصول إلى الشكل المثالي، وهذا أمر صعب في ظل وجود أجزاء وقطع كثيرة كانت متناثرة، مؤكدا ان اعمال الترميم والصيانة لا تتوقف .



