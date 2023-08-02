أستاذ علوم سياسية: القضية الفلسطينية صعبة الحل ولم تعد تهم الشارع والشباب العربي

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، إن القضية الفلسطينية تواجه تحديًا كبيرًا على المستوى الدولي والإقليمي، في ظل الظروف الدولية الصعبة، مشيرًا إلى أن إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن هي امتداد لإدارة الرئيس الاسبق باراك أوباما.

وأضاف أن بايدن لديه نفس الرؤية القديمة للتعامل مع القضية الفلسطينية؛ إذ تسعى في الوقت الحالي إلى تجنب حدوث تصعيد يؤثر على عدم الاستقرار في الإقليم، وتشجيع عمليات التطبيع بين تل أبيب والدول العربية.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أنه لا يعتقد أن الإدارة الأمريكية تسعى لحل القضية الفلسطينية، كما أن روسيا والصين ليس لديهما القدرة على القيام بدور الوسيط بين فلسطين وإسرائيل في ظل تأزم الوضع العالمي.

وأشار إلى أن الدول العربية خلال السنوات الأخيرة بدأت تنظر إلى الداخل، وبدأ منطق الدولة والمصلحة الوطنية هو السائد، خاصة بعد أحداث الربيع العربي، في ظل ظهور تحديات تواجه الدول العربية مثل الإرهاب والتوغل الإيراني والتركي.

ولفت إلى أن الأجيال الشابة لم تعد تهتم بالقضية الفلسطينية بصورة مماثلة للسابق، وهذا يعني أن هذه القضية لم تعد محل ضغط من الشارع على الدول العربية.