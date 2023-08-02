أحمد موسى: الدولة تتابع أزمة قطع الكهرباء وتعمل على حلها (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة تعلم مشكلة قطع الكهرباء وتخفيف الأحمال، مؤكدا أن الدولة تقوم حاليا بحل الأزمة.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء: أن الدولة تتابع كل شيء، معلقًا :" والله العظيم الدولة عارفة كل شيء عن أي حد"، لافتا إلى أن، الدولة توفر السلع التموينية لـ المواطنين، ولا يوجد عجز أو نقص في السلع.

احتياطي من السلع يصل لـ 6 أشهر

وأشار أحمد موسى إلى أن السلع متوفرة، وهناك احتياطي من السلع يصل لـ 6 أشهر، و أكثر من عام، معلقًا :" مفيش حد بيطلب سلعة وحد يقول له مفيش".

وأكد لا توجد مشكلة في القمح بمصر، معلقًا :" كل يوم الصبح بيتم خبز 300 مليون رغيف، و سعر الخبز بـ 5 قروش، ولم يرتفع سعره، على الرغم من ارتفاع أسعار القمح العالمي".