أب يتخلص من طفله بجرعة من مخدر الأيس

فتحت نيابات غرب طنطا الكلية، تحقيقات موسعة مع الأب المتهم بإنهاء حياة ابنه من خلال إعطائه جرعة زائدة من مخدر الأيس لاتخاذ الإجراءات القانونية كافة.

وقررت النيابة حبس الأب المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت بسرعة إنهاء إجراءات دفن الطفل "محمد .م" 2.5 سنة وسماع أقوال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بواقعة وفاة الطفل "م .ن" 2.5 سنة على يد والده "ن.ت"23 سنة بتناوله مادة مجهولة وتم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى المحلة العام.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلى مستشفى المحلة ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل مشرحة المستشفى.

وأفادت تقارير طبية أن سبب وفاة الطفل نتيجة تناوله عقار الأيس المخدر وتم التحفظ على جثته.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بمقابر أسرته.

ماهو مخدر الأيس؟

مخدر الآيس وفقًا لتعريف مكافحة المخدرات له، يحمل أسماء عدة مثل "كوارتز - جلاس - شابو" ويعتبر من عائلة ميثامفيتامين، ويصنع من مركبات كيميائية فى المعامل، وهو ناصع البياض بللوري مثل حبيبات الثلج.

وهو مخدر خطير ويستخرج من مادة منشطة وشديدة التأثير على الجهاز العصبي، وسريعة الإدمان.

ويتم استيراد مخدر الأيس من الخارج وتصنيعه في مصر أيضًا، وهو شديد الخطورة على الجهاز العصبي، والأعراض مختلفة عن مخدرات أخرى.

ويعتبر "الآيس" منبهًا للجهاز العصبي المركزي وله تأثيرات بدنية ونفسية وعصبية ويسبب النشوة والشعور بالسعادة للمدمن واليقظة والحضور وذلك في بداية تناوله، مع زيادة الإحساس بوجود طاقة داخلية زائدة في جسم الإنسان حتى يعتقد المدمن ويبدو من فرط نشاطه وعلاقاته أنه فراشة اجتماعية، وكان يُعطى قبل ذلك للتخسيس، وأطلق عليه البعض "حبوب الحب".

ويبدأ مفعول المخدر في الظهور بعد مرور نحو 20 دقيقة من تعاطيه، ويقول المستخدمون إن لديهم الكثير من الطاقة ويمكنهم من التفكير بوضوح، ويشعرون بأن بإمكانهم اتخاذ قرارات جيدة والتخطيط بفعالية، وذلك لأنه يزيد بشكل كبير من مستويات هرمون الدوبامين بما يصل إلى 1000 ضعف المستوى الطبيعي وهو هرمون يدفع للسعي وراء الهدف والسعادة.