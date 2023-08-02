قضايا الدولة تنقذ الخزانة العامة من دفع 236 مليون يورو

نجحت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار مسعد عبدالمقصود فى تحقيق إنجاز جديد للدولة المصرية خاص بقضايا المنازعات الخارجية والتحكيم الدولي، وذلك بتحقيق نصر كبير على شركتي سيمينتوس لا يونيون وأريدوس جاتيفا الأسبانيتين في طلب بطلان حكم التحكيم رقم (ICSID Case No. ARB/13/29)، والذي كان ينظر أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي بواشنطن (الإكسيد) وقضى برفض طلب البطلان وإلزام الشركتين المصروفات والنفقات ورد الرسوم والأتعاب لجمهورية مصر العربية.



وترجع خلفية النزاع إلى زعم الشركتين الإضرار باستثماراتهما المتعلقة بمشروع إنتاج الأسمنت، بزعم مخالفة الحكومة المصرية لاتفاقية الاستثمار الثنائية الموقعة بين مصر ومملكة إسبانيا.



وتمكنت هيئة قضايا الدولة بالاشتراك مع مكتب المحاماة الدولي بريدن برات من انتزاع حكم هيئة التحكيم الذي صدر لصالح الدولة المصرية برفض طلبات التعويضات المبداة المقدمة من الشركتين (شركتى سيمنتوس لا يونيون وأريدوس جاتيفا الإسبانيتين) ضد الدولة المصرية. وولم ترتض شركتي سيمنتوس لايونيون وأريدوس جاتيفا الإسبانيتين هذا الحكم مما دعاهم لإقامة طلب بطلان ضد جمهورية مصر العربية على الحــــكم الصــــادر في الدعــــوى التحكيميـــة رقـــم (ICSID Case No. ARB/13/29) بتاريخ ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٠ أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن (الاكسيد)، وبتاريخ 31 يوليو 2023 صدر الحكم - بصفة نهائية وباتة - برفض طلب البطلان وإلزام الشركتين المصروفات والنفقات ورد الرسوم والأتعاب لجمهورية مصر العربية.



وتمكنت هيئة قضايا الدولة من انتزاع هذا الانتصار في ظل صعوبات وتحديات كثيرة اجتازتها الهيئة في الدفاع عن الدولة المصرية في تلك القضية.



وتجدر الإشارة إلى أن الحكم المشار إليه يعد الحكم السادس عشر الذي يصدر لصالح الدولة المصرية في الثماني أعوام الأخيرة في قضايا ومنازعات استثمارية دولية أمام هيئات التحكيم الدولية والمحاكم الأجنبية.