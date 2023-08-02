صاحب مدرسة "ولاد الأكابر" بسوهاج يكشف حقيقة المجاميع المنسوبة للطلاب.. فيديو

أثارت نتيجة طلاب بالثانوية العامة في إحدى المدراس الخاصة للغات في جرجا بمحافظة سوهاج اندهاش الإعلامية بسمة وهبة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة المزعومة على نطاق واسع، وأطلقوا عليها لقب “مدرسة ولاد الأكابر” على غرار مدرسة حصل طلابها على مجاميع مرتفعة العام الماضي وأثارت عاصفة من الجدل والانتقادات.

وعرضت وهبة، خلال تقديم برنامجها “90 دقيقة”، المذاع عبر فضائية المحور، اليوم الأربعاء، نتيجة الطلاب التي تراوحت بين 90% حتى 93.23%، قائلة بنبرة ساخرة: “ما شاء الله كلهم متفوقين وعباقرة، لا يوجد أحد حصل على 80% أو 85% حتى".

وتسائلت: “لماذا هذه المدرسة يوجد بها مجاميع مرتفعة دونًا عن مدارس مصر كلها”، منوهة إلى أن نتائج كل المدارس المصرية يوجد بها اختلافات جوهرية في نتائج الطلاب الذين تختلف قدراتهم العلمية والدراسية.

ووصفت نتيجة المدرسة المذكورة بالصادمة، لافتة إلى أن فريق إعداد البرنامج تحقق من النتيجة ووجد فيها بعض الاختلافات عن النتيجة التي عرضتها الوزارة.

من جهته، قال رشاد عبدالغني، صاحب المدرسة الخاصة للغات بجرجا، إن النتيجة غير منضبطة وإنها عبارة عن تجميع لأسماء الطلاب المتفوقين من مختلف المدارس الأربعة المملوكة له.

وتبرأ عبدالغني من الصورة المتداولة للنتائج على (فيسبوك) خاصة أنها مختلفة عن نتائج الوزارة، قائلًا إنها مزيفة وما ينشره على صفحة المدرسة هي النتائج الصحيحة، نافيًا أن تكون الصورة تابعة لمدارسه من أجل الترويج لها.