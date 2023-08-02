الإيفواري بيبي خارج الأرسنال

بات مهاجم منتخب كوت ديفوار ونادي الأرسنال الإنجليزي نيكولا بيبي على شفا مغادرة قلعة المدفعجية بعدما أعلن مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق الأرسنال أن نيكولا بيبي خارج حساباته في الموسم المقبل .

وقالت صحيفة الديلي ستار البريطانية أن نيكولا بيبي اجتمع مع مايكل ارتيتا للحديث حول مستقبله مع الارسنال الا ان الاجتماع انتهى بتأكيدات من ارتيتا بأن بيبي لن يكون له مكان في الفريق الذي يسعى لتكوينه لـ الموسم المقبل.

اتجه اللاعب اتجه عبر وكلائه للتفاوض مع نادي بيشتكاش التركي الذي يرغب في ضمه بشكل نهائي من الارسنال وقاربت المفاوضات على الأنتهاء .

وكان نيكولا بيبي - 29 عاما - قد أنتقل الى الارسنال قادما من نيس الفرنسي في صفقة انتقال قياسية في تاريخ الارسنال مقابل 72 مليون جنية استرليني الا ان الاعب فشل في حجز مكان ثابت في تشكيلة الارسنال ليتم اعارته في الموسم الماضي لنيس مجددا ورغم نجاجه في تقديم مردود جيد في الدوري الفرنسي الا ان ذلك لم يغير قناعات مايكل ارتيتا بعدم جدوى استمراره مع الأرسنال .