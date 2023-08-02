انتظام حركة تداول البضائع والشاحنات بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الاحمر اليوم الأربعاء أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 19000 طن بضائع عامة ومتنوعة و665 شاحنة بضائع و 572 سيارة حيث شملت حركة الواردات 7000 طن بضائع عامة ومتنوعة و389 شاحنة بضائع و524 سيارة بينما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع عامة ومتنوعةو 276 شاحنة بضائع و48 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا البحرى اليوم لاستقبال العبارة "أمل" وتغادر الميناء السفينتين "الحرية2 وبوسيدون اكسبريس"، واستقبل الميناء بالأمس السفينتين "الحرية2 وبوسيدون اكسبريس"، وغادرت الميناء العبارة "أمل".

كما شهد ميناء نويبع البحري تداول 1400 طن بضائع عامة ومتنوعة و160 شاحنةبضائع وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين "ايلة وبريدج" .

واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة SEA WAVE و على متنها 420 سيارة بوزن 840 طن قادمة من جدة , وغادرت الميناء السفينة GOLD LUCKY و على متنها 5000 طن دقيق متجهة الى اليمن وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1770 راكبا بموانيها.



كما أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الاحمر تحقيق تداول مقداره 3 ملايين و500 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال النصف الاول من عام 2023 بنسبة زيادة 15% عن الفترة المثيلة للعام الماضي حيث سجلت الصادرات 2.3 مليون طن بضائع بنسبة زيادة 80% عن الواردات خلال نفس الفترة والتي سجلت 1.2 مليون طن كما حققت الصادرات نسبة زيادة 19% عن الفترة المثيلة للعام الماضي ( 2022 ) فيما سجلت الواردات ارتفاع بنسبة 9% عن الفترة المثيلة للعام الماضي ( 2022 ) وتركزت الزيادة بمينائي سفاجا ونويبع.



وشهد ميناء سفاجا تداول 3.6 مليون طن بضائع بنسبة زيادة 20% عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 1.1 مليون الف طن وصادر 1.4مليون طن بينما شهد ميناء نويبع تداول 350 الف طن بنسبة زيادة 39% عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 62 ألف طن و صادر 288 الف طن بضائع ، فيما شهد ميناء السويس تداول 61 ألف طن بضائع بكمية وارد 36 الف طن وصادر 25 الف طن بضائع وشهد ميناء الزيتيات وصول 59 ألف طن بروبلين وامونيا بينما شهد ميناء الحمراوين تصدير 430 الف طن فوسفات.



ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة بتقديم كل التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كل الخدمات للسفن المتراكية على الارصفة، مشيرا الى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانى الهيئة يأتى نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانى المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التى تربط المحافظات بالموانى الرئيسية وكذا اعمال التطوير التى تمت بموانئ الهيئة و زيادة مساحتها وإنشاء الساحات و تطوير منظومة العمل بالموانى بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى وقيام الهيئة بتقديم كل التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية.