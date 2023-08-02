السوادنيون يشعلون نار «الإيجارات»

يعانى سوق العقارات من حالة ركود غير مسبوقة على خلفية الأزمات العالمية السياسية والاقتصادية، وزيادة التضخم الذى أدى إلى ارتفاع أسعار البناء 300%.

وأصبح الطلب على التمليك أو حتى إيجار الشقق السكنية يعانى من حالة ضعف شديدة، وهو ما جعل العاملين فى البناء يتركون مهنتهم والعمل بمهن أخرى.

لكن عادت الحياة بقوة لسوق العقارات، خاصة فى المناطق الشعبية بعد قدوم الأشقاء السودانيين الفارين من الصراع الدائر هناك.

وقفز إيجار الشقق السكنية إلى أرقام قياسية، وفى استغلال صارخ من قبل أصحاب الوحدات السكنية فى بعض أحياء القاهرة والجيزة، وصل سعر الوحدات المؤجر ة فى المناطق الشعبية إلى 3 آلاف جنيه بدلا من 700 جنيه، والمفروش فى المناطق الراقية يتراوح بين 17 ألفا و18 ألف جنيه بعد أن كان إيجارها لا يتعدى الـ10 آلاف جنيه فى الربع الأخير من عام 2022.

ويقول محمد بن على الحطاب، طالب سودانى يدرس فى جامعة الأزهر واضطرته ظروف الأزمة السودانية فى بلده إلى أن يستقبل أفراد أسرته عنده بالقاهرة، إنه كان يقيم فى شقة وسط القاهرة هو وزملاؤه، وبعدما قام بالبحث عن شقة لأسرته تكون مناسبة لإمكانياتهم وجد السماسرة يرفعون سقف الإيجارات إلى حد غير معقول.

وأضاف أنه وبعد رحلة بحث عن شقة تناسب إمكانيات أسرته، وجد شقة فى منطقة أرض اللواء بـ4 آلاف جنيه شهريًا، مقسمة «غرفتين وصالة ومطبخ وحمام».

وتابع: أنه وشقيقة يعملون بأحد المطاعم بالجيزة حتى يساعدوا أسرتهم فى العيش ودفع الإيجار المرتفع.

وقال عثمان نجم، مواطن سودانى، إنه غادر شقتهم فى القاهرة بعد إصرار مالكة العقار على مضاعفة قيمة الإيجار 3 مرات، مستغلة توافد اللاجئين السودانيين إلى مصر.

وأضاف «نجم» أنه جاء هو وزوجته وأطفاله الثلاثة إلى مصر بعد أسبوعين من اندلاع الحرب، واستقر فى إحدى المناطق شمال القاهرة، وكانت قيمة الإيجار 2500 جنيه شهريا، وبعد توافد عدد كبير من السودانيين لمصر تعمد بعض أصحاب الشقق زيادة الإيجارات، وهو ما جعل صاحب الشقة يطالبه بزيادة قدرها 7500 جنيه.

وأردف أن صاحب العقار عندما علم بعدم قدرتهم على دفع القيمة الإيجارية العالية تعمد قطع المياه والإنترنت عن الشقة، وهو ما جعله يضطر إلى البحث عن مسكن آخر فى منطقة الجيزة.

فتحى محمد سمسار عقارات بمنطقة بولاق الدكرور، يقول إنه لا توجد وحدات سكنية للإيجار فى المنطقة بسبب السودانيين الذين توافدوا بكثرة.

وتابع: «كان متوسط الإيجار فى الشهر للشقة لا يزيد على 900 جنيه والآن ارتفع إلى 5 آلاف جنيه وربما أكثر».

وأردف سمسار العقارات أن السودانيين يقبلون الإيجار بأى سعر، والكثير منهم يعمل فى المحال التجارية والشركات لتغطية نفقاته.

ويقول حمد السباعى، سمسار عقارات بمنطقة وسط البلد، إن أسعار الإيجارات زادت إلى حد غير معقول بعد مجىء السودانيين ومعظمهم يحاولون الاستقرار فى مصر هربا من ويلات الحرب الدائرة.

وحول إيجار الشقق بالمنطقة، يقول السباعى إن إيجار الشقة فى منيل الروضة يتراوح بين 8 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه بعد أن كان 5 آلاف جنيه. والمفروش تتراوح أسعاره بين 30 ألف جنيه إلى 40 ألفا للوحدات المطلة على النيل.

وأردف «السباعى» أن الشقق الداخلية وصلت الإيجارات بها لما بين 6 و10 آلاف جنيه، وأصحاب تلك الشقق يتمسكون بمبالغ كبيرة فى الشهر.