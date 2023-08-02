إعلان اسماء أوائل الثانوية العامة على مستوى محافظة قنا

قدم الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وقيادات المديرية بخالص التهنئة، إلى طلاب وطالبات الثانوية العامة، الحاصلين على أوائل المحافظة في الشعب الثلاث الادبي وعلمي علوم وعلمي الرياضيات .

وثمن وكيل التعليم بقنا، دور أسر الطلاب في دعمهم و مساندتهم لتخطي مرحلة التعليم قبل الجامعي ، وأوضح أن الحصول على الثانوية العامة بداية إحدى أهم مراحل الحياة العملية حيث تنمي الجامعات عقول الطلاب وإدراكهم بشكل يسمح لهم بعد ذلك أن يقوموا بتحليل المشكلات التي تواجههم بقوة ، و تعنى بالدراسة المتخصصة وتمنح فرص عمل افضل .

وأعلن الدكتور محمد السيد، عن حصول كلآ من، الطالبة ندا عمران محمد بمدرسة الرئيسية بإدارة نجع حمادي التعليمية على المركز الاول على مستوى المحافظة للشعبة الادبية بمجموع 92.9% ، كما حصل الطالب مصطفى السيد رشاد بمدرسة قوص الثانوية العسكرية على المركز الاول للشعبة العلمية (علوم) بمجموع 97.7% ، و الطالب عمر محمود علي بمدرسة فصول الشيخية بإدارة قفط التعليمية على المركز الأول للشعبة العلمية (رياضيات) بمجموع 98% .