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اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة يشكر الوفديين على تأييد ترشحه لانتخابات الرئاسة صاحب مدرسة "ولاد الأكابر" بسوهاج يكشف حقيقة المجاميع المنسوبة للطلاب.. فيديو
الأربعاء 02 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة والاتصالات تنفذان ندوات التثقيف الرقمي والمالي في كفر الشيخ

بوابة الوفد الإلكترونية

 تواصل وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فعاليات ندوات التثقيف الرقمي والمالي، التي أقيمت في مركز شباب قريه برنبال مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، في إطار نشر الثقافة الرقمية وتوعية المجتمع بأهمية الاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة وذلك فى إطار "حياة كريمة رقمية".

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الشباب والرياضة تنظم فعاليات مشروع "قيم وحياة" لأعضاء أندية التطوع بالأقصر

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الشباب والرياضة تواصل فعاليات مبادرة "حدودنا نبضنا" بالمحافظات الحدودية

 تهدف هذه الندوات إلى تعريف المواطنين بالخدمات الرقمية المقدمة من قبل الجهات الحكومية في مجالات حيوية مثل الصحة والتعليم والتموين والمرافق، وتركز أيضًا على تعريف المشاركين بالخدمات المتوفرة على منصة "مصر الرقمية ومكاتب البريد"، بالإضافة إلى الخدمات المالية الرقمية المقدمة من قبل البنوك وشركات الدفع الإلكتروني وشركات الاتصالات.

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