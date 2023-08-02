الشباب والرياضة والاتصالات تنفذان ندوات التثقيف الرقمي والمالي في كفر الشيخ

تواصل وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فعاليات ندوات التثقيف الرقمي والمالي، التي أقيمت في مركز شباب قريه برنبال مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، في إطار نشر الثقافة الرقمية وتوعية المجتمع بأهمية الاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة وذلك فى إطار "حياة كريمة رقمية".

تهدف هذه الندوات إلى تعريف المواطنين بالخدمات الرقمية المقدمة من قبل الجهات الحكومية في مجالات حيوية مثل الصحة والتعليم والتموين والمرافق، وتركز أيضًا على تعريف المشاركين بالخدمات المتوفرة على منصة "مصر الرقمية ومكاتب البريد"، بالإضافة إلى الخدمات المالية الرقمية المقدمة من قبل البنوك وشركات الدفع الإلكتروني وشركات الاتصالات.