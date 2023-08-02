كواليس الاجتماع الطارئ بين زيلينسكي والسفراء الأوكرانيين

أعلن الرئيس الأوكراني، "فلاديمير زيلينسكي"، في اجتماع طارئ مع السفراء الأوكرانيين، أن الأشهر الستة المُقبلة ستكون مُهمة لكييف على خلفية "موسم سياسي جديد في البلدان الشريكة"، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الأربعاء.

وقال زيلينسكي: "اليوم لدينا اجتماع خاص، ويمكن القول إنه اجتماع طارئ. الآن، الأشهر الستة القادمة هي الأكثر أهمية. بعد شهر سيبدأ موسم سياسي جديد في البلدان الشريكة. يجب أن تصبح مؤيدة لأوكرانيا، مثل المواسم السياسية السابقة. هناك وقت للاستعداد".

وأشار زيلينسكي إلى أن الفترة الممتدة من سبتمبر إلى ديسمبر ستكون "فترة قرارات مسؤولة لكل من أوكرانيا وأوروبا بأسرها".

تنفيذ "صيغة السلام" الأوكرانية

وأكد المصدر نفسه على ضرورة تعزيز العمل على تنفيذ "صيغة السلام" الأوكرانية، فضلا عن تكامل أوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو" والتعاون مع الشركاء للحصول على الأسلحة والضمانات الأمنية، إلى جانب المساعدة في "استعادة" اقتصاد البلد.

من ناحية أخرى، وجه فلاديمير زيلينسكي تهديدات إلى روسيا تزامنا مع هجمات جديدة بالطائرات المسيرة على العاصمة الروسية موسكو وضواحيها.

وأفاد زيلينسكي في كلمة مصورة له، نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي مساء الثلاثاء، أنه استمع إلى تقارير عدد من القادة العسكريين، بمن فيهم مدير هيئة الاستخبارات العسكرية كيريل بودانوف.

وأضاف زيلينسكي أن "المحتلون سيشعرون بنتائج عملنا بكل تأكيد، وهم سيشعرون بها بشكل جدي".

وفي وقت سابق، صرح مستشار مكتب الرئاسة الأوكراني ميخائيل بودولياك، تعليقا على الهجوم الأخير على موسكو، بأنه "سيكون هناك مزيد من الطائرات المسيرة المجهولة"، في اعتراف ضمني بوقوف أوكرانيا وراء الهجوم.