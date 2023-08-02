يواصل نادي دمنهور بقيادة كمال فريد دعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادا لبداية الموسم الجديد من دوري القسم الثاني، بالتعاقد مع علي حسين.

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علي حسين ينتقل لنادي دمنهور رسميًا

ونجح نادي دمنهور في التعاقد رسميا مع علي حسين لاعب فريق دكرنس وكيما أسوان السابق، لدعم صفوف الفريق قبل الموسم الجديد.

ووقع علي حسين على عقود الانتقال لنادي دمنهور لمدة ثلاثة مواسم مقبلة، بعد دفع المقابل المادي المتفق عليه بين الناديين.

وانضم علي حسين لصفوف نادي دمنهور عن طريق محمد نصار وكيل اللاعب الذي نجح في إتمام الصفقة بنجاح.

ويعد علي حسين إضافة قوية لفريق دمنهور وتم التعاقد معه بناء طلب كمال فريد الذي أكد على قدرات اللاعب وطالب بضرورة ضمه والاستفادة من قدراته الموسم القادم.

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