انتهاء اختبارات القبول لفنون أداء الطفل التابعة لنقابة المهن التمثيلية (صور)

انتهت اللجنة الخاصة بإختبارات قبول الأطفال المتقدمين في أكاديمية First Step لفنون أداء الطفل التابعة لنقابة المهن التمثيلية من اختيار الاطفال المشاركين في الورشة، والتي تقدم فيها حوالي 500 طفل علي مدار يومين؛ وتم اختيار عدد منهم من قبل اللجنة علي أن تقام لهم الورشة خلال أسابيع قليلة.

وأقيمت لجنة الاختبارات داخل مسرح نقابة المهن التمثيلية بشارع القصر العيني؛ وسط حضور الأطفال المتقدمين؛ وأمام اللجنة التي تضم كل من المخرجة منار زين مدربة التمثيل وكاستينج دايركتور؛ والفنان مصطفي عبدالسلام؛ والفنانة هالة مرزوق مدربة تمثيل ورشة الانجليزي؛ ومحمد فاروق ممثل مدرب تمثيل ورشة العربي؛ والممثلة القديرة عزة لبيب مدير المسرح القومي للطفل سابقا.

واقيمت الاختبارات تحت رعاية نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي؛ حيث أكدت الدكتورة منار زين أحد أعضاء الورشة؛ في تصريحاته صحفية لها اليوم الأربعاء علي أن الورشة مدتها للأطفال الذين تم اختيارهم هي شهر ونصف بعد أن تقدم حوالي 500 طفل؛ مؤكدة أنه عقب انتهاء الورشة تمنح النقابة الأطفال من خريجي الورشة المتميزين علي كارنيه نقابة المهن التمثيلية.