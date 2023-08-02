تعرف على الأوراق المطلوبة وموعد التقدم للسكن الجامعي بالأقصر

ترأس الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اجتماع لجنة متابعة الإجراءات التنفيذية لتشغيل الخدمات الإلكترونية للتقدم للمدن الجامعية؛ استعدادًا لبدء إجراءات تسكين الطلبة والطالبات بمدن الجامعة للعام الجامعي الجديد 2023-2024.

وحددت اللجنة موعد التقدم للسكن بالمدن الجامعية والإسكان المتميز، للطلاب الجدد والقدامى، على أن يبدأ من 5 / 8 / 2023 م حتى 7 / 9 / 2023 م على أن يتم فتح باب التقدم للطلاب الجدد والمتخلفين إذا لزم الأمر لذلك .

ويتم التقدم للمدن الجامعيةخلال المدة المحددة، من خلال الرابط:

https://alzahraa.mans.edu.eg/studentApplications

وبشأن الأوراق المطلوبة من الطالب عند تسكين الطلاب المقبولين فهي: ( 2 صورة بطاقة + 2 صورة شخصية + صورة بطاقة الترشيح للطلاب الجدد + صورة بطاقة ولي الأمر مدون عليها رقم تليفونه ) وذلك تمهيداً لطباعة الكرنيهات.

ووجه رئيس الجامعة خلال الاجتماع، بالانتهاء من كافة التجهيزات اللازمة، لبدء إجراءات تسكين أبناء الجامعة من الطلبة، والطالبات، وتوفير كافة سبل الراحة لهم؛ لتوفير مناخ جيد، يساعدهم في تحسين التحصيل الدراسي.