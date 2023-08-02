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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الإنتاج الحربي يتعاقد مع لاعب وادي دجلة رسميا

أحمد الالفي
أحمد الالفي

أعلن نادي الإنتاج الحربي التعاقد مع اللاعب أحمد الألفي لاعب فريق نادي وادي دجلة رسميًا، في إطار خطة الفريق الاول لكرة القدم بتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم المقبل بدوري القسم الثاني.

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الإنتاج الحربي يتعاقد مع لاعب وادي دجلة

وقع اللاعب أحمد الالفي على عقود الانتقال لنادي الإنتاج الحربي عن طريق بلال خميس وكيل اللاعب، والذي نجح في إتمام الصفقة، حيث أكد مصطفي عبده المدير الفني للنادي العسكري ضرورة ضم اللاعب للاستفادة من خدماته ومهاراته في الموسم المقبل.

وقع أحمد الألفي لنادي الإنتاج الحربي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده رسميًا مع نادي وادي دخلة بنهاية الموسم الماضي.

وتم توقيع العقود بين اللاعب ونادي الانتاج الحربي في حضور أحمد المهدي مدير الكرة في الفريق.

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