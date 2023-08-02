قرارات جديدة لـ"رئيس جامعة المنيا" بتجديد وتعيين وكلاء كليات جدد

أصدر الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، اليوم الأربعاء، عددًا من القرارات بتجديد تعيين وكلاء كلية التربية الرياضية، وتعيين وكيلين بكلية السياحة والفنادق.

وجاءت القرارات بتجديد تعيين كل من دكتور عمرو سليمان محمد، وكيلًا لشئون التعليم والطلاب، ودكتور عاطف عبدالرحمن سيد لشئون الدراسات العليا والبحوث، ودكتور عبدالعزيز محمد عبدالعزيز لشئون خدمة المجتمع بكلية التربية الرياضية.

كما أصدر رئيس الجامعة قرارين بتعيين كل من دكتور يسري عزت حسين وكيلًا لشئون التعليم والطلاب، ودكتور سمر مصطفى كمال لشئون الدراسات العليا والبحوث بكلية السياحة والفنادق، ووجه دكتور فرحات، إلى أهمية تعاون وكلاء الكليات وبذلهم قصارى جهدهم لأداء المهام التنفيذية والإشرافية والمتابعة داخل كلياتهم، ورسم الإطار العام لسياسات العمل، إلى جانب المساهمة في معاونة القيادات الجامعية في تبني رؤية الجامعة وخطتها الاستراتيجية، في تعزيز النشر العلمي ورفع الوعي بأهمية التحول الرقمي، وثقافة التعليم الذكي التفاعلي، مع ضرورة اتباع معايير هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد كخارطة طريق للعمل بالكلية؛ إلى جانب معايير جائزة مصر للتميز الحكومي، ومعايير الأيزو الإداري.