أردوغان يترأس اجتماعا مُغلقًا لمجلس الشورى العسكري التركي الأعلى

يترأس الرئيس التركي، "رجب طيب أردوغان"، اجتماعًا مُغلقًا لمجلس الشورى العسكري الأعلى، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الأربعاء.

وسيتناول الاجتماع الترفيعات والتعيينات في القوات المسلحة التركية، كما سيبحث تعيين رئيس هيئة أركان عامة جديد للجيش التركي، بعد أن كان يشغل هذا المنصب، قائد القوات البرية بشكل مؤقت، إثر تعيين رئيس الأركان التركي السابق، يشار غولير، وزيرا للدفاع في الحكومة التركية.

مجلس الشورى العسكري الأعلى

وسيُشارك في الاجتماع أيضا أعضاء مجلس الشورى العسكري الأعلى، وهم نائب رئيس الجمهورية، جودت يلماز، ووزراء العدل، يلماز تونتش، والخارجية، هاكان فيدان، والمالية والخزانة، محمد شيمشيك، والداخلية، علي يرلي قايا، والتعليم، يوسف تيكين، والدفاع، يشار غولير، وقائد القوات البرية المعين مؤقتا كرئيس للأركان، موسى آفسيفير، وقائد القوات البحرية التركية، أرجومانت تاتلي أوغلو، وقائد القوات الجوية التركية، أتيلا غولان.

وقبل انطلاق الاجتماع ظهر الخميس، سيزور المشاركون، يرأسهم أردوغان، ضريح مؤسس الجمهورية، مصطفى كمال أتاتورك، وهو تقليد متوارث قبل عقد مثل هذا الاجتماع في تركيا.

من ناحية أخرى، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن تركيا تخطط لضمان عودة حوالي مليون لاجئ على أراضيها إلى سوريا.

وقال أردوغان: "ستستمر عودة اللاجئين إلى وطنهم مع ارتفاع مستوى الأمن والاستقرار في سوريا. حتى الآن، عاد أكثر من 600 ألف نازح إلى البلاد، ونخطط لضمان عودة مليون لاجئ إلى وطنهم".

وأعلن أردوغان في وقت سابق أن تركيا وقطر تنفذان مشروعا لبناء نحو مليون سكن في شمال سوريا للاجئين العائدين إلى وطنهم.

وصرح وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، في وقت سابق، أنه يوجد نحو 4.9 مليون لاجئ في تركيا، منهم 3 ملايين من السوريين.

هذا ويشتكي السوريون في تركيا من محاولات الإعادة القسرية التي تمارسها السلطات التركية ضدهم ثم إعلان أنها عودة طوعية.