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الأربعاء 02 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

خلال المرحلة الخامسة .. وبالتعاون مع مؤسستي "مصر الخير" و "أجيال مصر ".

الشباب والرياضة تنظم فعاليات وأنشطة المشروع القومي " قيم وحياة " لأعضاء أندية التطوع بالأقصر

بوابة الوفد الإلكترونية

نظمت وزارة الشباب والرياضة  من خلتل الإدارة المركزية لتنمية الشباب -  الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية- إدارة التطوع ، فعاليات وأنشطة المرحلة الخامسة من المشروع القومي  " قيم وحياة " لأعضاء نادي التطوع بمركز شباب الرضوانية بالبياضية  ، بمحافظة الأقصر ، بمشاركة أكثر من 50 عضو  ، لمناقشة  عدد من القيم الإجتماعية وأهمها قيمة " تحمل المسئولية "  .

ويأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون المبرم مع مؤسستي " مصر الخير " و" أجيال مصر " لتنمية الشباب والنشء ، انطلاقا من سعي وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى، لتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة لتأهيل وتدريب شباب المتطوعين من الجنسين، من أعضاء أندية التطوع ، بالإضافة إلي تنفيذ الحملات التوعوية التطوعية.