الشباب والرياضة تنظم فعاليات وأنشطة المشروع القومي " قيم وحياة " لأعضاء أندية التطوع بالأقصر

خلال المرحلة الخامسة .. وبالتعاون مع مؤسستي "مصر الخير" و "أجيال مصر ".

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلتل الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية- إدارة التطوع ، فعاليات وأنشطة المرحلة الخامسة من المشروع القومي " قيم وحياة " لأعضاء نادي التطوع بمركز شباب الرضوانية بالبياضية ، بمحافظة الأقصر ، بمشاركة أكثر من 50 عضو ، لمناقشة عدد من القيم الإجتماعية وأهمها قيمة " تحمل المسئولية " .

ويأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون المبرم مع مؤسستي " مصر الخير " و" أجيال مصر " لتنمية الشباب والنشء ، انطلاقا من سعي وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى، لتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة لتأهيل وتدريب شباب المتطوعين من الجنسين، من أعضاء أندية التطوع ، بالإضافة إلي تنفيذ الحملات التوعوية التطوعية.