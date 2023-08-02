محافظ جنوب سيناء يؤكد على دور السياحة والثقافة في تنميه المجتمع

أكد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء في كلمته امام المنتدى العربي الثالث للسياحه والتراث والمنعقد في مدينة صلالة في سلطنة عمان في الفتره من 28/7 الى 1/8/2023.

كما أكد على الدور الحيوي الكبير الذي تقوم به السياحة والثقافة والتوعية من اجل تنمية المجتمع .

وهو ما يقوم به حاليا اتجاه مواطني جنوب سيناء من خلال المؤتمرات الكبرى السياحية والثقافية وكذا المؤتمرات الشعبيه الدوريه التي تجمعه بكافه اطياف المجتمع من اجل التنمية والارتقاء بالسلوك الشخصي والمجتمعي في سبيل الحفاظ على مقدرات الدوله وتنميتها