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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ميكيل أرتيتا يٌعلن تشكيل آرسنال لمباراة موناكو الودية

فريق أرسنال
فريق أرسنال

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال، عن التشكيل الذي يخوض به لقاء موناكو الودي الذي يٌقام مساء اليوم الأربعاء  في المباراة المرتقبة على ستاد الإمارات استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.

 

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تشكيل آرسنال الرسمي لمباراة موناكو وجاء كالتالي

في حراسة المرمي : رامسديل.

في خط الدفاع : ، جوراين تيمبير، ويليام ساليبا، جاكوب كيوير تومياسو.

في خط الوسط : تومياسو، توماس بارتي، ريس جيمس، سميث رو

في خط الهجوم : فييرا، جابرييل مارتينيلي، نيكيتاه .

 

موعد مباراة آرسنال و موناكو الودية

من المقرر  ان تنطلق مباراة آرسنال و موناكو الفرنسي الموافق 2 من شهر أغسطس 2023، في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة ، و 9مساء بتوقيت الإمارات ، و8 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية .