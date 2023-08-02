لأول مرة منذ 20 عاما.. مصر تشارك في مؤتمر الاتحاد الافريقي لحدائق الحيوان

أكد الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أن وفد التحالف المصري لتطوير حديقة الحيوان يشارك في مؤتمر الاتحاد الافريقي لحدائق الحيوان المنعقد حاليا في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقي.

خطة تطوير حديقة الحيوان

وأضاف رجائي، أن الوفد المصري سوف يعرض على المؤتمر خطة تطوير حديقة الحيوان حتى تصبح حديقة مفتوحة بلا حواجز على غرار الحدائق الدولية وذلك بمعرفة اكبر استشاري عالمي في تطوير الحدائق.

وأكد المهندس شادي أمين رئيس العمليات بالتحالف المصري لتطوير حديقة الحيوان، أن مشاركة مصر في مؤتمر حدائق الحيوان بجنوب أفريقيا يأتي لأول مرة بعد اكثر من 20 عاما من الانقطاع بسبب خروج الحديقة من التنصنيف الدولى عام 2004 مشيرا الى معظم الدول الافريقية مشاركة في المؤتمر وكذلك نخبة من خبراء حدائق الحيوان في العالم.

أشار"أمين" إلى أن الاتحاد الافريقي كان قد سبق ووافق على مشروع تطوير حديقة الحيوان بالجيزة وان التطوير سوف يكون تحت اشراف الاتحادين الافريقي والعالمي مما يسهل عودة الحديقة إلى التصنيف العالمي لحدائق الحيوان والذي خرجت منه قبل 19 عاما.