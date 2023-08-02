أنشطة ثقافية وفنية وورش تعليم بثقافة البحر الأحمر

شهد بيت ثقافة القصير، عدة فعاليات ضمن الأنشطة التي يقدمها فرع ثقافة البحر الأحمر، برئاسة سوسن عبد الرحيم التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي، برئاسة عماد فتحي، ورشة تدوير الزجاجات الفارغة مع المدربة ولاء شكر، قامت فيها بتدوير الزجاجات الفارغة بعملها بشكل أجمل، للزينة ولفها من الخارج بخيوط المكرمية وتزينها بالورد.

كما يواصل البيت تنفيذ ورشة الحساب الذهني مع رشا نصر مدرب الحساب الذهني، حيث قامت بتدريب الأبطال على كيفية استخدام المعداد الياباني "Abacus" بطريقة أصدقاء العشرة الكبار تم تدريب الأبطال كيفية حركة الأصابع Mental تخيلي ولعب لعبة الكراسي المتميزة لدينا لتحفيز الأبطال على المنافسة الشيقة على سرعة الإجابة على المسائل المطروحة من طرفنا وحل العمليات الحسابية بأسرع وقت ممكن.

وأعقب ذلك محاضرة بعنوان "التراث الشعبي والحضاري" ناقشها هنائي كمال مدرب الاستعراضات، وتحدث أن التراث الشعبي أو الفلكلور هو عبارة عن مجموعة الفنون القديمة والقصص والحكايات والأساطير والثقافة الماديةوالفنون التشكيلية الموجودة ضمن عادات وتقاليد مجموعة سكانية معينة في أي بلد وتنقل المعارف المتعلقة بالفلكلور من جيل إلى جيل.

وشهدت مدير عام الفرع احتفالية بمناسبة ثورة ٢٣ يوليو التى أقامها قصر ثقافة الغردقة، و بدأ الحفل بالسلام الجمهوري ثم عرض فني لفرقة الغردقة للفنون الشعبية أطفال بقيادة الفنان القدير رضا ياسين، قدموا خلالها مجموعة من الاستعراضات المتنوعة تتضمن رقصة الصياد والزومبا ورقصة على أغاني وطنية والبمبوطي والكرنبة وفقرات متنوعة منها عرض التنورة للطفلة دانا محمد ومجموعة فقرات أدبية ألقاها شعر في حب مصر لبراعم نادي أدب الغردقة من الأطفال.

ونفذ بيت ثقافة رأس حدربة محاضرة بعنوان "القيم الاخلاقية وتأثيرها في التطرف الفكري" ألقاها الشيخ درناوي فرج علي واعظ بمنطقة حلايب، متحدثا أن القيم الاخلاقية هي مبادئ نشأ عليها الإنسان وتنعكس على المجتمع.



وأقيمت بمكتبة الطفل والشباب بسفاجا ورشة فنية لتعليم فن التريكو نفذتها المدربة ليلى أبو المكارم وقامت بتعليم الأطفال التريكو وتعريفهم على أنواع الخيوط المناسبة لكل قطعة فنية من التريكو كما قامت بعمل أكثر من قطعة كنتاج للورشة.

ويأتي ذلك ضمن فعاليات وأنشطة متنوعة تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني ضمن مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا"، حيث شهدت عدة مواقع تابعة لفرع ثقافة البحر الأحمر عددا من الأنشطة.

قصور الثقافة

قصور الثقافة

قصور الثقافة

قصور الثقافة