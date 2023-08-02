الشعب الليبي ممنوع من النزول للشواطئ.. اعرف السبب

منعت السلطات الليبية، المواطنين من النزول إلى الشواطئ، بعد انتشار الأمراض الجلدية والقئ والإسهال بين المواطنين خاصة الأطفال.

وحذرت ليبيا من تلوث شواطئها بمياه الصرف الصحي، التي أسفر عنها انتشار الكثير من الأمراض، وأعلن مدير الإصحاح البيئي بطرابلس في ليبيا، حسن الوصارة، أنه تم سحب عينات من 5 مصايف بطرابلس المركز، مثل مصيف السندباد سابقا، ونهاية مصيف برج أوليلة، والمصيف المقابل لقصر الضيافة، والمصيف المقابل لفندق باب البحر، وأحيلت للمختبرات المختصة، وبينت نتائج التحليل أن هذه الشواطئ ملوثة بمياه الصرف الصحي.

وأوضح الوصارة، أن سبب التلوث هو ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالج في البحر، مشيرا إلى أن معالجة مياه الصرف قبل ضخها في البحر، من اختصاص شركة المياه والصرف الصحي، وهذا يعتبر حلا لمشكلة التلوث، لكن الشركة تعاني من مشاكل منذ فترة طويلة لوجود أعطال في محطات المعالجة.

وقامت بلدية طرابلس المركز، بوضع لافتات تحذيرية تفيد أن الشواطئ محظورة وغير صالحة للسباحة، وأن السباحة في هذه الشواطئ تسبب الأمراض الجلدية خاصة عند الأطفال، وارتفاعا في درجة حرارة الجسم وقيئا وإسهالا في حال ابتلاع المياه.