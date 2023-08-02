عاجل
ثعابين وسحالي داخل الحقائب.. السلطات تضبط مهرب الزواحف القوات الأوكرانية تُعيّن مُتحدثًا باسمها ينتمي لـ "مجتمع الميم" (صور)
الأربعاء 02 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

كاتب مذكرات مبارك يكشف أخطر فترات حياة الرئيس الراحل.. فيديو

الرئيس الراحل حسني
الرئيس الراحل حسني مبارك

 أعلن اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، عن تسجيله مذكرات الرئيس الراحل حسني مبارك، منوهًا أنه سجلها بالصوت والصورة وهى عبارة عن 18 حلقة ويبلغ مدتها 72 ساعة.

 وقال خلال حديثه عن ذكرى الـ 33 لغزو الجيش العراقي بأمر من الرئيس الراحل صدام حسين للكويت، إن الرئيس مبارك أخبره أن أسوأ وأخطر الفترات التي مرت عليه هو خلال غزو الكويت.

txt

تفاصيل جديدة للحظات الأخيرة في حياة صدام حسين (فيديو)

txt

حسني مبارك كانت نواياه طيبة ورافضًا للتوريث (فيديو)

 ونوه أن الرئيس مبارك وصل العراق بعد أنباء ترددت، وجلس مع الرئيس صدام حسين ونفى الأخير فكرة غزوه الكويت، لكن الرئيس مبارك لم يصدق ما قاله صدام، وأبلغ بذلك الكويت والسعودية وبعض القادة العرب، حتى حدث غزو صدم يوم الثالث من أغسطس.

 40 ألف مقاتل:

 وأشار إلى أن السبب الرئيس لغزو الكويت هو اعتبار صدام حسين الكويت محافظة من محافظات العراق، ووضع لها رقم المحافظة الـ19 لبلاده.

 وأشار إلى أن مصر دفعت بـ40 ألف مقاتل في تحالف عسكري -مكون من 34 دولة- من وحدات “الصاعقة، والمدرعات، والمشاة.. وغيرهم من القوات المسلحة المصرية بعد موافقة مجلس النواب المصري”.

 وشدد على أن الرئيس مبارك كان أول من أكد دعم الكويت بشأن استقرار الأمن القومي العربي، وأيضًا الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد دائمًا حفاظ مصر على العهد وحماية الوطن العربي باعتبارها داعمة للشعب العربي.

مواد متعلقة

من أفشى بموقع اختباء "صدام حسين"؟| فيديو

مستشار صدام حسين يفتح صندوق الأسرار الخطير.. شاهد

بعد الغزو الأمريكي للعراق.. أين ذهب تمثال صدام حسين ؟

محامي يكشف ما حدث في الغرفة الملاصقة لمحاكمة صدام حسين (شاهد)

يخوت "صدام حسين" جواهر غارقة| فيديو

أمريكا تكشف المستور عن وقائع استجواب صدام حسين.. شاهد

الكاظمي يُفجّر مفاجأة حول مصير جثمان صدام حسين (شاهد)

مفاجأة عن مكان جثة صدام حسين