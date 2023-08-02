كاتب مذكرات مبارك يكشف أخطر فترات حياة الرئيس الراحل.. فيديو

أعلن اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، عن تسجيله مذكرات الرئيس الراحل حسني مبارك، منوهًا أنه سجلها بالصوت والصورة وهى عبارة عن 18 حلقة ويبلغ مدتها 72 ساعة.

وقال خلال حديثه عن ذكرى الـ 33 لغزو الجيش العراقي بأمر من الرئيس الراحل صدام حسين للكويت، إن الرئيس مبارك أخبره أن أسوأ وأخطر الفترات التي مرت عليه هو خلال غزو الكويت.

ونوه أن الرئيس مبارك وصل العراق بعد أنباء ترددت، وجلس مع الرئيس صدام حسين ونفى الأخير فكرة غزوه الكويت، لكن الرئيس مبارك لم يصدق ما قاله صدام، وأبلغ بذلك الكويت والسعودية وبعض القادة العرب، حتى حدث غزو صدم يوم الثالث من أغسطس.

40 ألف مقاتل:

وأشار إلى أن السبب الرئيس لغزو الكويت هو اعتبار صدام حسين الكويت محافظة من محافظات العراق، ووضع لها رقم المحافظة الـ19 لبلاده.

وأشار إلى أن مصر دفعت بـ40 ألف مقاتل في تحالف عسكري -مكون من 34 دولة- من وحدات “الصاعقة، والمدرعات، والمشاة.. وغيرهم من القوات المسلحة المصرية بعد موافقة مجلس النواب المصري”.

وشدد على أن الرئيس مبارك كان أول من أكد دعم الكويت بشأن استقرار الأمن القومي العربي، وأيضًا الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد دائمًا حفاظ مصر على العهد وحماية الوطن العربي باعتبارها داعمة للشعب العربي.