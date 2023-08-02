مصرع شاب بطلق ناري في مشاجرة بالمنيا

استقبلت مستشفي سمالوط التخصصي شمال محافظة المنيا، حالة شاب في العقد الثاني من عمره، جثة هامدة، نتيجة تلقيه أعيرة نارية بجسده، واودعت الجثة بمشرحة المستشفي تحت تصرفات النيابة العامة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت إخطاراً من مأمور مركز شرطة سمالوط غرب، يفيد بمصرع شاب في العقد الثاني من عمرة بطلق ناري ، وذلك أثناء مشاجرة كلامية مع أحد اصدقائه، وتطورت المشاجرة الي سحب سلاح ناري واطلاق اعيرة نارية.

وعلي الفور انتقل لمحل الواقعة، رئيس مباحث المركز وقوة أمنية، وبالمعاينة والفحص تبين، مصرع شاب يدعي «علي هاني علي» 20 سنه، ومقيم بقرية شوشة ناحية سمالوط غرب، بطلق ناري بسلاح خرطوش، اثناء مشاجره مع احد اصدقائه من عائلة اخرى، وتم فرض كردون أمني محيط الواقعة.

وجاري البحث عن المتهم للقبض عليه، وكثفت الأجهزة الامنية بإعداد الأكمنة اللازمة لضبط الجاني وضبط السلاح المستخدم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة، وجاري العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستدعاء الطبيب مفتش صحة المركز ، والطبيب الشرعي للكشف الطبي ، واعمال الصفة التشريحية، والتصريح بدفن الجثمان.