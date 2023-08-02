"قومى المرأة" يشارك في لجان تحكيم مسابقة منصة الأنشطة الطلابية

شارك المجلس القومي للمرأة ضمن لجان تحكيم فعاليات مسابقة منصة الأنشطة الطلابية ، أول و أكبر مسابقة تجمع الأنشطة الطلابية من كل الجامعات على مستوى الجمهورية ، والتى تنظمها مؤسسة شباب القادة للعام الرابع على التوالي، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وبرعاية وزارة التضامن الاجتماعي، وبحضور عدد كبير من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، ووسائل الإعلام المختلفة، وكوادر شبابية.

دعم شباب الجامعات من الجنسين

أكدت دينا حسين، عضوه المجلس ومقررة لجنة الشباب، إلى ان المجلس سعيد بالمشاركة والتعاون من خلال لجنة الشباب مع مؤسسة شباب القادة في التحكيم في هذه المسابقة التى تدعم شباب الجامعات من الجنسين وتمكنهم من اكتساب خبرات في المجالات المختلفة ، حيث تعمل هذه الأنشطة الطلابية على مساعدة الطلاب والطالبات على الجمع بين الحياة الاكاديمية والعملية، وتطوير مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل، كما تعمل الأنشطة الطلابية على رفع الوعى لدى الطلاب بأهم وأجدد المشروعات فى المجالات المختلفة التى تتماشي مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. والتى تخدم في نفس الوقت المجتمع المصري والتطور الذي يصبو اليه .

ضمت أعضاء لجان التحكيم من المجلس القومي للمرأة كل من دينا حسين، عضوه المجلس ومقررة لجنة الشباب، و نهى مرسي، رئيس الإدارة المركزية للفروع واللجان ، و انجى اليمانى المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي ،و ولاء سليم، مديرة إدارة المتابعة والتقييم بمكتب شكاوى المرأة و سميرة رشوان، خبيرة في التنمية المستدامة والسياسات العامة ، و أحمد عبد الحميد، محلل استثمار أول ،عضو لجنة الشباب .

جدير بالذكر إلى أن المسابقة نصف النهائية كانت بين أكتر من 600 نشاط طلابي من 21 محافظة و8 لجان تحكيم، في 6 مجالات مختلفة، هي التكنولوجيا والابتكار، والتصنيع والإنتاج، والتنمية البشرية والتضامن الاجتماعي، والطب والصحة العامة، ونماذج المحاكاة، والبيئة والتكنولوجيا الخضراء.