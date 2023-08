Discord تمنح لاعبي Xbox ميزة البث مباشرة

إنه على وشك أن يصبح دفق ألعاب وحدة التحكم المفضلة لديك أسهل: أعلنت Discord عن طرحها Stream to Discord for Xbox، مما يتيح لك البث مباشرة من Xbox Series X | S أو Xbox One.

يمثل هذا الخبر أول تنفيذ لوحدة تحكم متدفقة مباشرة إلى Discord، والتي كانت متاحة فقط لأجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف المحمولة. تلقى Xbox عادةً ميزات Discord الجديدة قبل منافسه Playstation، مثل تحديث العام الماضي الذي يسمح للاعبين بالاتصال مباشرة بقنوات Discord Voice.

إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل، فستحتاج إلى توصيل Xbox بـ Discord في قائمة Connections على سطح المكتب أو تطبيق الهاتف المحمول - ما عليك سوى النقر فوق شعار Xbox وتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft الخاص بك.

يمكنك البث مباشرة من قناة صوتية من خلال فتح علامة تبويب الأطراف والدردشات على Xbox، واختيار Discord، ثم اختيار القناة التي تريد الانضمام إليها. من هناك كل ما عليك فعله هو النقر على "بث لعبتك" متى أردت بدء بث لعبتك.

يتوفر البث إلى Discord for Xbox أيضًا في الرسائل المباشرة الفردية أو الجماعية من خلال النقر على نقل إلى Xbox أثناء المكالمة. بعد ذلك، كما هو الحال في القناة، يمكنك اختيار بث لعبتك إلى أصدقائك. سيلاحظ مشتركو Nitro ظهور تدفقاتهم بدقة عالية تصل إلى 1080 بكسل.

البث المباشر إلى Discord متاح الآن لمشتركي Xbox Insider وسيتم طرحه قريبًا لجميع لاعبي Xbox. تطبيق Xbox Insider Hub متاح لأي شخص للتنزيل من خلال متجر Xbox.

يدعي Discord أيضًا أنهم بعيدون عن الانتهاء مع تكامل Xbox الخاص بهم وسيكون لديهم المزيد من الإعلانات في وقت لاحق من العام.