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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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من سابع سما لسابع أرض.. طالبة النتيجة المبدَّلة تضرب عن الطعام لكشف الحقيقة

الطالبة إسلام ووالديها
الطالبة إسلام ووالديها

قالت الإعلامية عزة مصطفى، أن نتيجة الثانوية العامة، ما زالت تريند، حتى اليوم على الرغم من أن وزير التربية و التعليم الدكتور رضا حجازي أعلن النتيجة. 

وأضافت عزة مصطفى، خلال تقديمها، برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك فتاة في المنوفية قالت إن النتيجة الخاصة بها تغيرت، وأن الطالبة تقول إنها حصلت على نسبة مئوية 98% وعندما أحضرت النتيجة من المدرسة فوجئت أنها 67%.

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من جهته قال الكاتب الصحفي رفعت فياض، إن العبرة بالنهاية، ويجب التعامل مع نتيجة الطالبة إسلام حسبما أصدرتها المدرسة وليس ما يتم تداوله عبر السوشيال ميديا، منوهًا إلى أن هناك كتائب إلكترونية تحاول تشويه جهود الدولة، وتسبب حالة من الإرباك في نتائج الثانوية العامة.

إضراب عن الطعام

وكان أحمد عمر الهواري والد الطالبة إسلام، قال في تصريحات له إن الأسرة دخلت في إضراب عن الطعام حتى إظهار حقيقة نتيجة كريمته.

ونوه إلى أن  بعض المواقع أظهرت نتيجتها وهي 98.1%، وأنها السابعة مكرر على مستوى الجمهورية، ثم فوجئوا مع مؤتمر وزير التربية والتعليم بأن نتيجتها على المواقع 67%.

 وأكد أحمد الهواري والد إسلام طالبة الثانوية العامة ابنة قرية دراجيل بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، أنهم شعروا بالصدمة بعد الفرحة التي دخلت المنزل واستقبالهم للمهنئين من كل مكان. 

وأضاف الهواري أن ابنته متفوقة دراسيا منذ صغرها، وكانت من ضمن الأوائل في كل الصفوف الدراسية وحاصلة على عشرات الشهادات التقديرية من كل المدارس والمعلمين نظرا لتفوقها الدراسي، منذ الصغر، والشهادات خير دليل.

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