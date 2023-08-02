رغد صدام حسين تنشر شهادة نسبها

كشفت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، أن نسبها يعود إلى الإمام علي بن أبي طالب، وذلك في منشور لها على حسابها في تويتر.

نشرت رغد شهادة نسبها الصادرة عن "الاتحاد العالمي لنقابات الأشراف"، والموقعة من الأمين العام للنقابة، محمد منير محمود الشويكي الحسيني الهاشمي، يتم عرض نسب رغد، بدءا من والدها صدام حسين، وصولا إلى الإمام علي.

يذكر أن رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وجهت رسالة مؤثرة للشعب العراقي، مع اقتراب الذكرى 16 لإعدام والدها شنقا في بغداد، وطالبت بألا يدعون الفتن والأحقاد تنخر في أجسادهم وفكرهم، وأن يفخروا بتاريخهم، مؤكدة أن أصوات العراقيين تساعد عائلة الراحل على تجاوز الظروف الاستثنائية التي يمرون بها.

وبدأت رغد رسالتها، التي بثتها عبر مقطع فيديو على حسابها في تويتر اليوم الثلاثاء، بآية قرآنية، وأضافت: "أيها الأحبة تمر علينا هذه الأيام الذكرى السادسة عشر لاستشهاد والدي، الرئيس صدام حسين رحمه الله نبقى نتذكر هؤلاء الأبطال الذي دافعوا عن العراق حتى الشهادة، لنفتخر بتاريخنا، ولنزداد إصرارا على متابعة الطريق، بإيمان مطلق بالنصر المؤزر، حتى الوصول للأهداف الكبيرة لتحرير العراق من المحتل وكل من قدموا معه.