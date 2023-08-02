عاجل
ثعابين وسحالي داخل الحقائب.. السلطات تضبط مهرب الزواحف القوات الأوكرانية تُعيّن مُتحدثًا باسمها ينتمي لـ "مجتمع الميم" (صور)
الأربعاء 02 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

رغد صدام حسين تنشر شهادة نسبها

رغد صدام حسين
رغد صدام حسين

كشفت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، أن نسبها يعود إلى الإمام علي بن أبي طالب، وذلك في منشور لها على حسابها في تويتر.

نشرت رغد شهادة نسبها الصادرة عن "الاتحاد العالمي لنقابات الأشراف"، والموقعة من الأمين العام للنقابة، محمد منير محمود الشويكي الحسيني الهاشمي، يتم عرض نسب رغد، بدءا من والدها صدام حسين، وصولا إلى الإمام علي.

 

يذكر أن رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وجهت رسالة مؤثرة للشعب العراقي، مع اقتراب الذكرى 16 لإعدام والدها شنقا في بغداد، وطالبت بألا يدعون الفتن والأحقاد تنخر في أجسادهم وفكرهم، وأن يفخروا بتاريخهم، مؤكدة أن أصوات العراقيين تساعد عائلة الراحل على تجاوز الظروف الاستثنائية التي يمرون بها.

وبدأت رغد رسالتها، التي بثتها عبر مقطع فيديو على حسابها في تويتر اليوم الثلاثاء، بآية قرآنية، وأضافت: "أيها الأحبة تمر علينا هذه الأيام الذكرى السادسة عشر لاستشهاد والدي، الرئيس صدام حسين رحمه الله نبقى نتذكر هؤلاء الأبطال الذي دافعوا عن العراق حتى الشهادة، لنفتخر بتاريخنا، ولنزداد إصرارا على متابعة الطريق، بإيمان مطلق بالنصر المؤزر، حتى الوصول للأهداف الكبيرة لتحرير العراق من المحتل وكل من قدموا معه.

مواد متعلقة

علماء يكتشفون علاج يقضي على فيروس كوفيد

شاهد| رحلة حياة أنثى طائر القرقف في 57 يومًا.. "سترونج إندبندت وومن"

حدث فلكي فريد للزهرة قبل اختفاءه لمدة عام.. راقبوه 13 أغسطس

وزير الري يجري حركة تغيير لعدد من المسئولين.. مستندات

الجمعية الفلكية بجدة تكشف علاقة الزلازل باكتمال القمر

هنود يضايقون مسنًا مسلمًا يصلي على متن قطار (فيديو)

وزير الري يستقبل سفير مصر لدى جنوب السودان

أغسطس عام مائى جديد .. إنجازات الري في ٢٠٢٢ و٢٣ والمشروعات المستقبلية