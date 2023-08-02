رفع 5 آلاف طن مخلفات صلبة وبلدية فى جمصة

تابع الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية اعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع المخلفات بمدينة جمصه في يومها الخامس علي التوالي وتستمر الحملة حتي نهاية سبتمبر القادم نهاية موسم الصيف وذلك لرفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبه تشمل جميع انحاء المدينة وشاطئ جمصه وذلك حرصا علي توفير بيئة صحية وآمنه للمواطنين المصطافين المترددين علي مصيف جمصه هذا العام..

هذا وقد اوضح "مختار" انه تم رفع 3000طن مخلفات صلبة من منطقة الكرنك و2000 طن مخلفات بلدية ومخلفات تقليم اشجار وتجميل حدائق من انحاء المدينة..

ومن جانبه اوضح محمد حمص رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة انه بمشاركة ومتابعه المهندس خالد جلال مدير عام المركبات والمهندس عبده محمدين مدير عام المخلفات الصلبة والمهندس فهمي علام بجهاز النظافة والتجميل فقد تم التنسيق مع المهندس أيمن عزت رئيس مدينة جمصه والسادة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن المشاركة وفقا للبرنامج الزمني المقرر لها تنفيذا لتكليفات السيد محافظ الدقهلية، مشيرا انه تم تشغيل المكنسيات بالشوراع الرئيسيه في كل من شارع الكورنيش وشارع عمر بن العزيز وشارع هدير وتم تقليم أشجار والنخيل وتهذيب الحشائش والنجيل الجزر الوسطي بمدخل رقم ١ مدينه جمصه الرئيسي ومدخل المركب حيث تم تقسيم المدينه الي عدد 7 قطاعات رئيسيه موزع عليها العماله والمعدات مشيرا الي ان الوحدات المحليه المشاركة شملت مراكز ومدن تمي الامديد والمنزله والمطريه وشربين و منيه النصر و محله الدمنه وتم تكثيف النظافه العامه بمنطقه صلاح الدين والاندلس وابن لقمان والصفا والمروه والكرنك والعاشر ابو سمبل وتم تكليف نواب رئيس المدينه المشاركين بالاشراف التام علي اعمال النظافه العامه خلال فترتي العمل..

والجدير بالذكر أن هذه الحملات يتم تنفيذها في اطار الخطة التي اعتمدها "محافظ الدقهلية"حرصا علي المظهر الحضاري بنطاق محافظة الدقهلية.