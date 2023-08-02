إصابة أم وطفليها فى انقلاب سيارة شمال البحر الأحمر

أصيبت أم وطفليها، عصر اليوم الأربعاء، فى انقلاب سيارة ملاكي قبل المدخل الشمالى لمدينة الغردقة، وتم نقل المصابين لمستشفى الغردقة العام، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وكان قد ورد لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق رأس غارب الغردقةقبل المدخل الشمالى لمدينة الغردقة



على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة كلا من "ا ح ع" 26 سنة "كدمات متفرقة بالجسم"، "ر ع ع 4 سنوات "كدمات متفرقة بالجسم"، و"س ع ع" سنة ونصف "كدمات متفرقة بالجسم".



وتم نقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام لعمل الإشاعات والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب الحادث