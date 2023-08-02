السلطات السنغالية تعلق تطبيق TikTok

علقت السلطات السنغالية تطبيق TikTok، يوم الأربعاء، حتى "إشعار آخر" بسبب نشر رسائل "كراهية وتخريبية" في أعقاب الاحتجاجات ضد سجن المعارض عثمان سونكو يوم الإثنين.

وقطعت السلطات السنغالية، الإنترنت على الهواتف الحمول، منذ يومين بسبب الاحتجاجات في البلاد علي أعقاب المعارض عثمان سونكو.

وقال موسى بوكار ثيام، وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي، في بيان: «لقد لوحظ أن تطبيق TikTok هو الشبكة الاجتماعية التي يفضلها الأشخاص ذوو النوايا السيئة لنشر رسائل الكراهية والتخريب التي تهدد استقرار البلاد».

أعلن عثمان سونكو، المعارض السنغالي، الذى اعتقل الجمعة الماضية، متهم بالدعوة إلى التمرد وجرائم أخرى، إنه مضرب عن الطعام.

وقال عثمان، إنه يواجه الكثير من الكراهية والأكاذيب والقمع والأضطهاد، قررت المقاومة، والتزم بإضراب عن الطعام.

وكان محاميه السنغال، قال إن عثمان سونكو، سيخضع للاستجواب أمام قاض الإثنين المقبل، سيقرر القاضي ما إذا كان سيبقى على التهم الموجهة إليه أم لا.

قال محاميه، خلال مؤتمر صحفي، إن السلطات تقاعست عن احترام حقوق موكلهم.

اتهم زعيم المعارضة السنغالي عثمان سونكو، بالتآمر على العصيان والتآمر الإجرامي وجرائم أخرى بعد شهرين من محاكمته بتهمة الاغتصاب المنفصلة، وهو ما أثار أعمال شغب دامية في جميع أنحاء البلاد.

واعتقل سونكو، بعد مشاجرة مع قوات الأمن المتمركزة خارج منزله، التي زعم أنها كانت تصوره من دون إذن، وقال ممثلو الإدعاء إنه لا يزال رهن الاحتجاز.

وقال المدعي العام السنغالي عبدو كريم ديوب، في مؤتمر صحفي، إن سونكو سيُتهم بالدعوة إلى التمرد والتآمر ضد الدولة والتآمر الإجرامي، من بين تهم أخرى.

وحكم على سونكو، 49 عامًا، بالسجن لمدة عامين في 1 يونيو بسبب ما وصف بسلوك غير الأخلاقي، مما أدى إلى احتجاجات قُتل فيها ما لا يقل عن 16 شخصًا.

خرج الآلاف المواطنين في السنغال، للدفاع عن عثمان سونكو الشاب الذي يبلغ من العمر 49 عامًا، دفاعًا عنه عقب صدور قرار بحبسه لمدة عامين، بتهمة التحريض الشباب ضد النظام.

شهدت دولة السنغال، يوم الخميس الماضي، أعمال عنف وشغب في شوارع العاصمة داكار، بعد إصدار حكم ضد الزعيم السنغالي عثمان سونكو بتهمة “إفساد الشباب”.

دعا سونكو عديدة، للقيام بـ"الثورة"، لتغيير نظام الحكم في البلاد، عقب الفساد الذى اكتشفه خلال فترة عمله في المالية.

تحول الشاب الأربعينى بأيقونة سياسية نظرًا للوقوفه ضد الفساد، حسبمًا ذكرت المواقع العالمية، مما أطلق عليه بـ"الرجل النظيف"، للمواقفه المتعددة ضد الفساد والاختلاس المالية المنتشرة في مؤسسات عدة.

تستعرض “بوابة الوفد” إنفواجراف عن عثمان سونكو الشاب السنغالي الذى أشعل الشارع.