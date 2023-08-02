إسرائيل تتسلح بكميات كبيرة من قذائف صاروخية متطورة

تعاقد جيش الاحتلال الإسرائيلي على كميات كبيرة من قذائف صاروخية متطورة، خلال الفترة الأخيرة، وكأنها تستعد لاندلاع حرب طويلة.

وذكرت مجلة الجيش الإسرائيلي "يسرائيل ديفينس" أن شركة "آل بيت" Elbit الإسرائيلية فازت بعقد بقيمة 60 مليون دولار تقريبًا لتزويد سلاح المدفعية الإسرائيلي بآلاف قذائف المدفعية من عيار 155 ملم، وسيتم تنفيذ العقد على مدى عام واحد.

وتكلف قذيفة مدفع عيار 155 ملم عادة ما بين 500 و3000 دولار، حسب نوع الذخيرة والموديل، أما القذيفة العادية، كما في هذه الحالة، بسعر وزارة الدفاع، ربما تكلف حوالي 1500 دولار.

تستمر الصفقة لمدة عام، وسوف يكون الإنتاج الصاروخي بمعدل إنتاج يبلغ حوالي 40.000 قذيفة سنويًا مقسمة شهريًا أي 3300 قذيفة شهريًا.

وأشارت المجلة إلى أن معدل إنتاج شركة Elbit الفعلي سري، ولكن من الأرقام التي أفصحت عنها مؤخرًا يمكن تقديرها، مضيفة أنه سيتم إنتاج القذائف في مصانع Elbit Systems في حيفا ورمات هشارون، ومن المتوقع تسليمها خلال عام 2024.

ووفقًا للمنشورات المفتوحة التي يسمح الجيش الإسرائيلي بنشرها، تستغرق مضاعفة معدل الإنتاج عامين على الأقل مع استثمار مالي كبير.