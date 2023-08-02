الأمان الحيوي هدفها .. الأساليب المستحدثة في تربية الدواجن

قال الدكتور عامر مكرم مدير مزرعة الدواجن بكلية الزراعة جامعة الفيوم، إن الأمن الحيوي يتمثل في منع مسببات الأمراض الفيروسية والبكتيرية والطفيلية من إصابة الدواجن.

وأضاف مكرم في تصريحات له، أن الأمان الحيوي له أهمية مباشرة ومتعلقة بالإنتاج، إذ إنه في حالة تطبيق أساليب الأمن الحديثة فإن ذلك يعود بالنفع على الصناعة من حيث زيادة الإنتاج، وانخفاض التكاليف عندما يتم توفير الأدوية.

وأشار إلى أن الأساليب المستحدثة في تربية الدواجن تتضمن استخدام التقنيات الحديثة مثل التحكم الآلي في البيئة والتغذية والرعاية الصحية.

وأردف أنه يتم استخدام هذه التقنيات لتحسين الظروف الحيوية للدواجن، وتقليل احتمالية انتقال الأمراض بينها. وتشمل هذه الأساليب أيضاً استخدام المواد الطبيعية والمختلفة لتحسين صحة الدواجن وزيادة مقاومتها للأمراض.

الأساليب المستحدثة في تربية الدواجن

الأساليب المستحدثة في تربية الدواجن من بين الأساليب المستحدثة في تربية الدواجن التي تهدف إلى تحسين الأمان الحيوي للمنتجات الدوائية والغذائية التي تأتي من الدواجن:

-استخدام المواد الطبيعية: تستخدم بعض المواد الطبيعية مثل العسل والثوم والزنجبيل في تربية الدواجن، حيث تساعد هذه المواد في تحسين صحة الدواجن وتقليل احتمالية انتقال الأمراض بينها.

- استخدام الأعشاب الطبية: تستخدم بعض الأعشاب الطبية في تربية الدواجن، حيث تساعد في تحسين صحة الدواجن وتقليل احتمالية انتقال الأمراض بينها، ويمكن استخدام الأعشاب الطبية مثل الكركم والزعتر والكمون والريحان في تغذية الدواجن.

- استخدام الأضواء الحمراء: تستخدم الأضواء الحمراء في تربية الدواجن، حيث تساعد في تحسين نوعية اللحوم والبيض المنتجة من الدواجن وتقليل احتمالية انتقال الأمراض بينها.