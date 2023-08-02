غداً.. مُحاكمة مُتهمين بخطف طالب بسبب خلافات مالية مع والده

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمحكمة عابدين، غداً الخميس، مُحاكمة شخصين مُتهمين بتهمة خطف طالب بسبب خلافات مالية مع والده.

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وكان قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة قد تلقى بلاغاً من إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول"- مقيمة بدائرة القسم، بتغيب نجلها طالب- مقيم بذات الدائرة، عقب انتهاء اليوم الدراسي.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين- مقيمين بدائرة القسم، كما تم تحديد مكان تواجد المتهمين.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبصحبتهما المجنى عليه، وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية مع والد المجنى عليه، حيث اتفقا فيما بينهما على استدراج المجنى عليه ومساومة والدته ، وباستدعاء والدة المجنى عليه اتهمتهما بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.