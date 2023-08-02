أوسوريو يخصص فقرة فنية في مران الزمالك الختامي قبل لقاء النصر السعودي

أجرى الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الزمالك، بتخصيص فقرة فنية في مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عكاظ استعدادًا للقاء النصر السعودي المقبل في البطولة العربية.

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كان المدرب ركز خلال المران على تدريب اللاعبين في الكرة على المرمى الصغير لإتقان التعامل مع إنهاء الهجمة بصورة جيدة.



سمح المدرب الكولومبي بحضور جماهير الزمالك خلال المران الختامي مساء اليوم الأربعاء استعدادًا للجولة الثالثة في البطولة العربية.

يلتقي الزمالك لمواجهة فريق النصر السعودي المقرر لها غدًا الخميس في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات للبطولة العربية.

موعد مباراة الزمالك والنصر السعودي في البطولة العربية:

من المقرر أن يلتقي الزمالك والنصر السعودي مساء غد الخميس الموافق 3 من شهر أغسطس في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت الإمارات، و6 مساءً بتوقيت القاهرة، و6 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.