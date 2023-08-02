بوتين: أوكرانيا تُحاول حظر كتب الكلاسيكيات الروسية وإتلافها

أكد الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، أن أوكرانيا تُحاول حظر كتب الكلاسيكيات الروسية وإتلافها، مُشددًا أن مثل هذه السياسة لم يكن لها مستقبل ولن يكون، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الأربعاء.

وقال بوتين خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية عبر تقنية التحاضر المرئي إن سكان مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك لم يتخلوا عن الثقافة الروسية، ويحافظون على لغتهم الأم.

وتابع: "إنهم يهتمون بشدة بالأدب الروسي العظيم، وأنا أعلم أنهم يحبون أعمال مواطنينا البارزين، وهذا على الرغم من كل محاولات السلطات الأوكرانية الحالية لحظر الكتب الروسية الكلاسيكية والمعاصرة، وسحبها من البيع أو من المكتبات أو حتى إتلافها".

وشدد بالقول: "لم تكن هناك مثل هذه السياسة من قبل، وأنا متأكد من أنه لن يكون لها أي مستقبل".

العلاقات بين روسيا وجنوب إفريقيا

من ناحية أخرى، أشاد فلاديمير بوتين بمستوى العلاقات بين روسيا وجنوب إفريقيا، مشيرا إلى زيادة التبادل التجاري بنسبة 16,4% خلال العام الماضي.

وصرح بوتين خلال لقاء يوم السبت مع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا في بطرسبورغ بعد اختتام فعاليات قمة "روسيا-إفريقيا"، أن العلاقات بين روسيا وجنوب إفريقيا "تقوم على مبادئ الشراكة الاستراتيجية، وأصبح التعاون بين بلدينا أكثر غناء وتنوعا".

وأشار بوتين إلى أنه تم إقامة حوار سياسي متعدد المستويات بين الدولتين، وسط استمرار تطور العلاقات التجارية والاقتصادية.

وأكمل: "في العام 2022، أظهرت التجارة نموا جيدا بلغت نسبته 16.4%، ووصف قيمته التي وصلت إلى 1.3 مليار دولار، بـ"المؤشر المحترم".

ومن بين المجالات الواعدة للتعاون، خص بوتين بالذكر الطاقة والصناعة والقطاع الزراعي والعلوم والابتكار.